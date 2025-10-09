Zelenski / »Namera Rusije je zasejati kaos in izvajati psihološki pritisk na prebivalce«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal pogovore o sankcijah in energetiki v ZDA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo po stopnjevanju njenih napadov v zadnjih tednih v danes objavljeni izjavi obtožil, da poskuša z napadi na energetsko in železniško infrastrukturo v Ukrajini zasejati kaos. Za naslednji teden pa je napovedal pogovore ukrajinske delegacije o sankcijah in energetiki v ZDA.

"Namera Rusije je zasejati kaos in izvajati psihološki pritisk na prebivalce z napadi na energetske objekte in železnice," je Zelenski v sredo dejal za več novinarjev v izjavi, ki so jo objavili danes.

Kot je dodal, so ruski napadi letos postavili infrastrukturo za oskrbo s plinom pod velik pritisk, njihovo nadaljevanje pa bi Kijev lahko prisililo v povečanje uvoza tega energenta.

Moskva, ki je leta 2022 sprožila agresijo nad Ukrajino, v zadnjih tednih stopnjuje zračne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo in železniški sistem. Podobno obstreljevanje je izvajala že pozimi v letih 2022, 2023 in 2024, ko je več milijonov Ukrajincev daljše obdobje ostalo brez elektrike ali ogrevanja.

Tudi Ukrajina je v zadnjem času okrepila lastne napade z droni in raketami na rusko ozemlje in ti po besedah Zelenskega že kažejo rezultate, med drugim v višjih cenah goriva v Rusiji.

"Menimo, da so izgubili do 20 odstotkov oskrbe z gorivom - bodisi neposredno ali pa zaradi naših napadov," je dejal Zelenski in dodal, da obstajajo dokazi, da je Rusija okrepila uvoz iz Kitajske in Belorusije.

Nedavno je Ukrajina zadela tudi elektrarno v obmejni regiji Belgorod, kar je vodilo v obsežne izpade oskrbe z elektriko na območju.

V luči trenutno zastalih pogajanj glede končanja vojne v Ukrajini, za katere si prizadeva ameriški predsednik Donald Trump, je Zelenski danes za prihodnji teden napovedal pogovore v ZDA. Delegacijo bodo sestavljali ukrajinska premierka Julija Sviridenko, vodja predsedniškega urada Andrij Jermak in svetovalec za področje sankcij.

"Teme vključujejo zračno obrambo, energetiko, sankcije in stanje pogajanj," je napovedal Zelenski in v izjavi na družbenih omrežjih zapisal, da bodo z ameriško stranjo govorili tudi o vprašanju zamrznjenega ruskega premoženja.