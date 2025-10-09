Izraelska vojska se pripravlja na prerazporeditev sil v Gazi

Mirovni dogovor med Izraelom in Hamasom naj bi bil že v teku

Izraelska vojska je danes sporočila, da se v okviru mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom pripravlja na prerazporeditev sil v Gazi. Kljub dogovoru je sicer vojska nadaljevala napade na cilje v enklavi, od koder poročajo o več eksplozijah, navaja katarska televizija Al Jazeera.

"IDF je začel operativne priprave pred implementacijo dogovora. V okviru tega procesa potekajo priprave in oblikovanje bojnega protokola za skorajšnji premik na prilagojene razporeditvene linije," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

Kljub dogovoru med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom, je slednji nadaljeval napade na Gazo. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je namreč po zračnih napadih na severu enklave odjeknilo več eksplozij.

Dogovor med Hamasom in Izraelom o prvi fazi načrta za mir v Gazi je v sredo zvečer prvi naznanil ameriški predsednik Donald Trump. Ta naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 talcev v zameno za približno 2000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati pomoč.