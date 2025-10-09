Tanja Fajon / »Moramo izkoristiti to priložnost«

Slovenija pozdravlja dogovor o prvi fazi mirovnega načrta za Gazo

Ministrica Tanja Fajon in ministrica za zunanje zadeve in izseljence države Palestine Varsen Agabekjan Šahin

© STA / Gov.si

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je danes pozdravila dogovor o uresničitvi prve faze mirovnega načrta za Gazo, ki temelji na predlogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Želi si, da bi vodila v uresničitev dveh držav.

Preboj v pogajanjih po besedah Fajon, ki je pohvalila diplomatska prizadevanja, prinaša veliko upanje za Palestince, izraelske talce in regijo. "Trpljenje se mora končati. Moramo izkoristiti to priložnost, da bi odprli pot rešitvi dveh držav," je zapisala na omrežju X.

Dogovor pozdravljajo tudi v političnih strankah.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec ga je pozdravil kot pomemben prvi korak, ki ga je treba podpreti in na njem vztrajati. Prvo fazo - umik izraelskih sil in omogočanje vstopa humanitarne pomoči v Gazo vidi kot nujni predpogoj za delno olajšanje trpljenja prebivalcev Gaze. "Ključna pa bodo pogajanja o nadaljnjih fazah, predvsem ohranjanje pritiska na Izrael, da se dogovor izvaja, in dejanska predaja oblasti Palestinski upravi, konec okupacije na vseh palestinskih ozemljih in pot do rešitve dveh držav," je menil.

Dogovor je z besedami "končno" pozdravil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je menil, da ta odraža tudi močno vodstvo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. "Naj izpustitev talcev in okrepljena humanitarna pomoč prebivalcem Gaze tlakujeta pot za stalno demilitarizacijo Gaze in trajen mir," je zapisal na omrežju X.

Dogovor med Hamasom in Izraelom o uresničitvi prve faze načrta za mir v Gazi je v sredo zvečer prvi naznanil Trump. Ta naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 talcev v zameno za približno 2000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati pomoč.