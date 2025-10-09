Kdaj bo začel veljati načrt za mir v Gazi?

Seja izraelske vlade, na kateri naj bi potrdili dogovor, bo danes ob 17. uri

Dogovor o prvi fazi načrta za mir v Gazi, ki vključuje izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov, bo začel veljati šele po potrditvi na vladi, je danes sporočil kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Ta je sejo vlade sklical za danes ob 17. uri po srednjeevropskem času.

"V nasprotju s poročanjem arabskih medijev se bo 72-urno odštevanje začelo šele po tem, ko bo sporazum potrjen na seji vlade, kar je pričakovati v večernih urah," je v izjavi sporočil urad predsednika vlade.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer prvi naznanil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir, ki vključuje izmenjavo talcev v Gazi in palestinskih zapornikov v Izraelu. Ta naj bi se glede na Trumpov načrt zgodila v 72 urah po javnem sprejetju dogovora.

Urad predsednika vlade Benjamina Netanjahuja

Izraelski skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je danes dejal, da nasprotuje dogovoru o prvi fazi načrta za mir v Gazi, in vztrajal, da bo na današnjem sestanku vlade glasoval proti njemu.

"Obstaja ogromen strah pred posledicami izpraznitve zaporov in izpustitve naslednje generacije terorističnih voditeljev, ki bodo storili vse, da bi tukaj še naprej prelivali reke judovske krvi. Bog ne daj," je na omrežju X zapisal Smotrič.

Izrazil je veselje nad obetom vrnitve vseh talcev, a vztrajal, da se vojna ne sme končati, ko bodo talci doma, ter da si mora Izrael še naprej prizadevati za popolno izkoreninjenje Hamasa in popolno demilitarizacijo Gaze, ki ne bi več predstavljala grožnje Izraelu.

Izraelska vlada se bo sestala danes ob 17. uri po srednjeevropskem času, ko bo razpravljala o potrditvi dogovora o prvi fazi načrta za mir. Ta vključuje izpustitev vseh preostalih talcev iz Gaze v zameno za približno 2000 palestinskih zapornikov.