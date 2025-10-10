Slovenska vojska s štipendijami do mladih vojakov 

Državni zbor je leta 2023 sprejel resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Dokument določa cilje prestrukturiranja vojske v prihodnjih 15 letih in načrte za ravnanje s povečanim delom državnega proračuna, ki ga bo začela prejemati v teh letih. Največja težava, s katero ima opraviti vojska, pa je pomanjkanje kadra oziroma vojakov. Število stalnih vojakov v Slovenski vojski se od leta 2011 vsako leto zmanjša. Vlada je vojski leta 2023 pomagala tudi pri odpravljanju te težave. Zakonu o službi v Slovenski vojski je pripisala dodatek, ki določa, da lahko vanjo vstopijo kandidati, ki imajo končano le osnovno šolo in potem srednjo šolo končajo v času zaposlitve.

In tud jaz hočem biti vojak (na fotografiji dan odprtih vrat na strelišču Slovenske vojske na Počku).

© Luka Dakskobler

Omenjena resolucija se na kratko dotakne tudi vprašanja kadrovske zasedbe: »Med glavnimi orodji pridobivanja kadra bodo štipendiranje, izvajanje delovnih praks in tabori za mlade ter ponujanje vsebin, ki so zanimive za mlade in hkrati krepijo vojaške kompetence.« V teoriji se to sliši precej nedolžno, vendar se je izkazalo, da vojska nagovarja prvošolce, obdaruje socialno ogrožene osnovnošolce s promocijskim gradivom in osnovnošolce, ki so na športni dan obiskali Tivoli, vabi na vojaške tabore. Leta 2023 je začela uporabljati tudi druge metode približevanja vojske mladim, na primer: »Leta 2023 se je izvedlo šest izzivov Call of Duty (COD). COD-izziv je projekt, ki je iz sveta virtualnih iger prenesen v stvarnost.« A ne uporablja le teh metod, ampak skuša otroke premamiti tudi z denarjem.

Leta 2024 je vojska štipendirala rekordne 604 dijake oziroma študente, kar je 80 odstotkov več kot leta 2023. Seveda vojska že več let štipendira mlade nadobudne vojake in rezerviste, vendar se je letos profil teh štipendij spremenil. Leta 2023 je Slovenska vojska objavila dva razpisa, enega za zaposlitev z 230 mogočimi štipendijami, drugega pa za sodelovanje v pogodbeni rezervi s 100 štipendijami. Podpisanih je bilo 258 pogodb, večina z dijaki. Število štipendirancev je lani občutno naraslo, večina od njih – 464 – pa je dijakov. Štipendiranih študentov je 140. Povprečen znesek štipendije za dijaka je 396,73 evra; za dodiplomsko štipendijo pa 520,04 evra.

S tem naraščanjem štipendirancev je vojska postala ena od glavnih institucij, ki ponujajo štipendije in tako skušajo mlade prepričati, da se odločijo za poklic vojaka. Za primer – lani je ministrstvo za solidarno prihodnost podelilo le 16 štipendij za socialno delo, delovno terapijo, zdravstveno nego in podobne panoge. Treba je opozoriti, da vojska štipendira mlade že več let, ministrstvo za solidarno prihodnost pa je začelo štipendije podeljevati šele lani. Ministrstvo za izobraževanje, ki je drugo leto zapored razpisalo možnost štipendiranja, je v študijskem letu 2024/25 razpisalo 100 štipendij za študente na pedagoških smereh. V študijskem letu 2023/24 je štipendiralo 300 študentov in študentk.

Kot družba se moramo pri tem vprašati, kakšne so naše prednostne naloge in v katere poklice potiskamo mlade.