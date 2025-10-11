Tudi Kučan bral imena ubitih palestinskih otrok

Festival miru v Ljubljani

Milan Kučan med branjem imen ubitih palestinskih otrok

© Borut Krajnc

Na Kongresnem trgu v Ljubljani danes v organizaciji Mirovnega inštituta poteka Festival miru, ki z raznolikim programom mimoidoče ozaveščal o "nujnosti iskanja alternativnih poti do miru". Hkrati poteka tudi branje imen vseh palestinskih otrok, ubitih v vojni v Gazi, kar bo zaradi velikega števila žrtev trajalo do nedelje popoldne. Med slednjimi je tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

Festival miru bo potekal v znamenju razmisleka o prihodnosti brez nasilja in orožja. Med drugim se bodo lahko mimoidoči udeležili delavnic za otroke ter branja poezije, literarnih odlomkov in serije pisem Živeti mir - glasovi pesnikov, pisateljev in obiskovalcev. Na Kongresnem trgu bodo nastopili tudi številni glasbeniki in drugi umetniki, so napovedali organizatorji.

Ob 15. uri bodo na okrogli mizi politologa Rok Kogej in Uroš Lipušček, sociolog in direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori ter novinar RTV Slovenija Boris Vasev govorili o pomenu mirovne politike danes. Med drugim bodo razpravljali o vprašanju, zakaj je razoroževanje ključno.

Uro kasneje bo osrednji del festivala - ljudska mirovna skupščina, ki je namenjena skupnemu oblikovanju predlogov in zahtev državljank in državljanov za mirovno politiko Slovenije in širše.

Ob tem so na Mirovnem inštitutu zapisali, da je skupščina "prostor za iskanje skupnih rešitev, oblikovanje konkretnih zahtev do političnih odločevalcev in strank ter krepitev glasu civilne družbe za pravično in nenasilno prihodnost".

Hkrati bo na Kongresnem trgu na pobudo umetniške iniciative Float 2 Gaza in umetniškega kolektiva Hupa Brajdič potekalo branje imen otrok, ubitih v vojni v Gazi.

Vsak bralec ali bralka bo prebral delež imen, prijave na branje pa sprejemajo na naslovu elektronske pošte float2gaza@gmail.com. Organizatorji prosijo, da jim udeleženci posredujejo ime in priimek ter želeno uro branja. Prijave na branje bodo sprejemali tudi na dogodku.

Akcija je del svetovnega gibanja Global Art Mobilization, ki kulturne delavke in delavce spodbuja k akcijam v znak solidarnosti s Palestinci in Palestinkami. Branje bo potekalo tudi v drugih slovenskih krajih.