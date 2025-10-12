Zakaj Trump ni dobil Nobelove nagrade za mir

IZJAVA DNEVA

"Odbor za Nobelovo nagrado za mir iz Osla je imel zadnji sestanek v ponedeljek, nekaj dni pred začetkom premirja v Gazi, pri katerem ima Trump velike zasluge. A tudi če bi bil odločilni sestanek odbora po začetku premirja, Nobelove nagrade za mir ne bi smel dobiti Trump. Ni namreč prispeval k mednarodnemu sodelovanju, bratstvu med narodi sveta, razorožitvi, demokraciji, človekovim pravicam, blaginji množic. Na vsem tem namreč temelji Nobelova nagrada za mir."

"Trump slabi Združene narode, ki so osrednja institucija za reševanje mednarodnih konfliktov in za napredek človeštva. Nasprotuje ukrepom za boj proti segrevanju ozračja. Sprožil je trgovinske vojne, ki lahko – kot v 30. letih – vodijo do pravih vojn. Trump je prvi demokratično izvoljeni zahodni voditelj po drugi svetovni vojni, ki je javno zahteval tuja ozemlja, Grenlandijo in Kanado, ter nadzor nad Panamskim prekopom. Ni ustavil ukrajinske vojne, čeprav ima kot predsednik ZDA vse možnosti, da bi z večjim oboroževanjem Ukrajine prisilil Rusijo v premirje z zamrznitvijo konflikta. Že veliko prej bi lahko ustavil izraelsko pobijanje Palestincev v Gazi.."

(Novinar Mihael Šorl o tem, na čem temelji Nobelova nagrada za mir; v komentarju za Dnevnik)