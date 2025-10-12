»Če ne bi pomagali Ukrajini, bi postala del Rusije« IZJAVA DNEVA

"Vesela sem, če Slovenci opazijo moje delo. Zelo sem ponosna, da sem postala komisarka na predlog Slovenije. Zdaj delam v dobro celotne EU, ker pa imam portfelj, ki zelo zanima tudi Slovence, se mi zdi še toliko pomembneje, da lahko - tudi prek medijev - govorim o svojem delu. Seveda so tu družbena omrežja, vendar mediji s tem, da sprašujete, opravljate izjemno veliko vlogo. V mojem kabinetu smo že začeli bistveno bolje komunicirati o prednostih EU. Zares verjamem v moč komunikacije."

"Pravim, da imam najboljšo službo na svetu, ker lahko delam koristne stvari za projekt širitve EU, ki ga doživljam kot bistveno več kot zgolj širitev. Zame je širitev delati na združevanju Evrope. Nikoli v preteklosti še nismo imeli združene Evrope. Če bomo s širitvijo delali prav, nam lahko uspe. Delam na projektu, ki pomeni zagotavljanje miru. Zdaj boste rekli, da sem se na koncu raznežila, ampak zares mislim tako. Če ne bi pomagali Ukrajini, bi ta država morda res v enem tednu postala del Rusije. Če ne bi pomagali Moldaviji in bi tam prevladal ruski vpliv, bi dobili Rusijo na južni meji Ukrajine in Romunije. Včasih se vprašam, če sem kos taki odgovornosti."

(Marta Kos, evropska komisarka za širitev, o tem da jo je politični barometer nedavno postavil na peto mesto lestvice priljubljenosti; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)