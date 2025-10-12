»Izraela ni napadla tuja država, ampak je šlo za upor okupiranega naroda«

IZJAVA DNEVA

"Izraela ni napadla tuja država, ampak je šlo za upor okupiranega naroda, ki ga ta isti Zahod preprosto noče videti. Ker ima zaradi holokavsta, zlasti Nemčija seveda, svoj dolg do Izraela. Zato v tem spopadu ne gre za spopad dveh enakovrednih strani, ampak za izrazito asimetrični konflikt, kjer okupator že spet brutalno uničuje svojo žrtev. In Zahod dve leti tega srhljivega genocida sploh ni bil pripravljen ustaviti."

(Nekdanji dopisnik in publicist Branko Soban o tem, da imajo Palestinci pravico do upora: via Delova Sobotna priloga)