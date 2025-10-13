»Dobrodošli doma« Hamas izpustil vse talce STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu

© Wikimedia Commons

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes v okviru dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom izpustilo vse talce, ki jih je od napada na Izrael 7. oktobra 2023 še zadrževalo v ujetništvu. Od 20 živih talcev so jih najprej izpustili sedem, nedolgo zatem pa še preostalih 13. Temu naj bi sledila predaja posmrtnih ostankov mrtvih.

Tako kot pri izpustitvi sedmerice so tudi tokrat pripadniki Hamasa talce predali osebju Rdečega križa, to pa jih je predalo izraelski vojski.

Izraelsko zunanje ministrstvo je na omrežju X potrdilo, da so prevzeli vseh 20 talcev in jih prepeljali domov. "Dobrodošli doma," je zapisalo ob njihovih imenih. Po poročanju izraelskih medijev je zdravstveno stanje vseh izpuščenih dobro.

Medtem so iz izraelskega zapora Ofer na zasedenem Zahodnem bregu krenili avtobusi s palestinskimi zaporniki. Izrael se je namreč strinjal, da bo v zameno za talce izpustil okoli 250 zaprtih in 1700 priprtih Palestincev. Predvidoma naj bi jih okoli sto izpustili na Zahodnem bregu, manjše število v Vzhodnem Jeruzalemu, ostali pa naj bi bili pripravljeni na deportacijo v Gazo ali Egipt, navaja britanski BBC.

Na trgu v Tel Avivu se že od zgodnjega jutra zbirajo sorodniki talcev in drugi ter na velikem ekranu spremljajo izmenjavo. Novico o predaji prve skupine so pozdravili z vzkliki in aplavzom.

V Izrael je medtem prispel tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je na letališču Ben Gurion v Tel Avivu pričakal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob prihodu je Trump med drugim izjavil, da bi si želel obiskati Gazo, čeprav jo že zelo dobro pozna.

Po obisku v Izraelu, kjer bo med drugim nagovoril kneset, bo Trump odpotoval na vrh v Egiptu, na katerem bodo uradno potrdili prvo fazo ameriškega mirovnega načrta, v skladu s katerim je prišlo do današnje izmenjave ujetnikov. Vrha se bo udeležil tudi Netanjahu.

Prva faza dogovora o prekinitvi ognja sicer vključuje tudi delen umik izraelske vojske iz palestinske enklave in odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil. O drugih fazah načrta naj bi se strani še pogajali.

Hamas je med napadom 7. oktobra 2023 zajel okoli 250 talcev. Med prekinitvijo ognja novembra istega leta jih je v okviru izmenjav za palestinske zapornike izpustil nekaj več kot sto, nekaj jih je rešila tudi izraelska vojska.

Letos so jih nato iz ujetništva izpustili okoli 40. Obenem so izraelske sile v tem času iz enklave repatriirale tudi posmrtne ostanke več deset mrtvih talcev.

