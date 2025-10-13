Poslanec SD ovaden zaradi nasilja Očitki o nasilju so hudi, Jani Prednik lahko pričakuje tudi zaslišanje na policiji STA

Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD

© socialnidemokrati.si

Vodja poslanske skupine Socialnih demokratov (SD) Jani Prednik je ovaden zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. Ovadila ga je njegova bivša partnerka, ovadbi pa priložila tudi dokaze, ki so jih na videli in slišali novinarji spletnega portala N1. Iz pojasnil slovenjegraškega tožilstva izhaja, da lahko Jani Prednik pričakuje tudi zaslišanje na policiji.

V zadnjih tednih so na N1 po več ur sedeli s Prednikovo bivšo partnerko, z njegovo nekdanjo prijateljico, s katero se je zapletel pred šestimi leti, in z Janijem Prednikom. Podrobnosti očitanih mu dejanj v kazenski ovadbi njegove bivše partnerke so namreč hude: od klofut do groženj in vpitja, da jo bo skalpiral in ubil, nad svojo bivšo partnerko pa je – tako ovadba – dvakrat dvignil tudi kuhinjski nož. Na N1 so videli ogromno sporočil, dopisovanj, e-mailov, nekaj fotografij, pa tudi avdio- in videoposnetke.

Med vrednotami socialdemokracije je tudi ničelna toleranca do nasilja nad ženskami. To je SD zapisala tudi v svoj program pred volitvami leta 2022, ki je še vedno veljaven. V programu stranke SD med drugim piše: "Socialni demokrati smo nosilci boja zoper vsako nasilje, posebno nad ženskami in šibkejšimi." Skladno s tem stranka tudi glasuje v državnem zboru – podpira zakonodajo in resolucije za učinkovitejši boj zoper nasilje v družini in nasilje nad ženskami. Hkrati je v SD zelo dejaven in vpliven tudi Ženski forum, ki ga trenutno vodi pravosodna ministrica Andreja Katič in ki ničelno toleranco do nasilja nad ženskami postavlja kot enega ključnih poudarkov svojega delovanja.

Na N1 poudarjajo, da ni vse, kar so videli in slišali, v javnem interesu, zato vseh podrobnosti ne objavljajo. V javnem interesu – in s tem za objavo – je le tisto, kar priča o sumu, da je vodja poslanske skupine SD zoper bivšo partnerko izvajal psihično in fizično nasilje.

"Ti ne boš preživela današnje noči ... zlomil ti bom telefon, pa vse ti bom zlomil ... tvoj umor sem že naročil, samo še plačati ga moram." To so besede Janija Prednika v zadnjem hudem prepiru z njegovo bivšo partnerko januarja letos, ko jo je v njuni hiši po njenih besedah tudi udaril, ji zvil roke in jo butnil ob steno, poroča N1. Ta prepir je bivša Prednikova partnerka posnela. Med tem prepirom je Prednik tudi govoril po telefonu z enim od svojih družinskih članov in vpil: "Ubil jo bom ... ubil jo bom ... ubil jo bom ... a mi verjameš, da jo bom skalpiral."

"Zaradi lastnega duševnega zdravja in ekstremnega strahu, ki je sicer še vedno prisoten, prijave vse do danes nisem upala podati."

Kot so zapisali na portalu N1 so njegovi in njeni sorodniki v hišo nato tudi prihiteli, bivša partnerka pa mu je zagrozila s prijavo, čemur je sledila burna Prednikova reakcija. Na tožilstvo v Slovenj Gradcu jo je nato podala septembra letos, kar je osem mesecev po tem prepiru in več mesecev po njunem dokončnem razhodu.

"Zaradi lastnega duševnega zdravja in ekstremnega strahu, ki je sicer še vedno prisoten, prijave vse do danes nisem upala podati," je zapisala v ovadbi, ki jo hranijo v uredništvu N1. Organe pregona je tudi prosila, naj postopek vodijo tako, da bo ves čas zagotovljena njena varnost in varnost njene družine ter da naj preučijo še možnost prepovedi približevanja.

K psihičnemu nasilju bivša Prednikova partnerka med drugim prišteva čustveno izsiljevanje. Kot pravi, ji je Prednik večkrat izpovedoval svoje stiske, ki jih je pripisoval obremenitvam. Ob tem pa ji je – tako njena ovadba – grozil, naj o njegovih težavah ne spregovori z nikomer, tudi z družino ne, kajti če bo spregovorila, bo vse zanikal ali pa celo sam sebi kaj storil, za kar bo odgovorna ona. Bivša partnerka mu po poročanju N1 očita tudi tako imenovani gaslighting, obliko manipulacije in psihološkega nadzora, ki lahko žrtev privede tudi do tega, da začne dvomiti o lastni razsodnosti.

Pogovore je snemala zato, ker drugače ni mogla dokazati stvari

"Snemala sem zato, ker drugače nisem mogla dokazati stvari. Na koncu namreč res več ne veš, kaj je res in kaj ni, kdo je v tem odnosu nor, kaj se dogaja ... Dolgo si nisem upala o tem spregovoriti, ko sem, pa sem najprej v krogu svoje in njegove družine. Pojavile so se namreč tudi njegove izjave v smislu, da naj kar spregovorim, ker mi tako in tako nihče ne bo verjel, da bodo vsi mislili, da sem shizofrena, da bodo vsi govorili, da sem nora, da bom deležna posmehovanja ... To, da sem snemala, me zdaj rešuje, saj sem lahko te dokaze predala tožilstvu," je v pogovoru za N1 povedala bivša Prednikova partnerka in dodala, da želi le to, da Prednik svoja dejanja prizna in zanje prevzame odgovornost.

"Posnela sem pretepe, bile so grožnje z izgubo mojega delovnega mesta, rečeno mi je bilo, naj pazim, v katero drevo bom šla, ko me bodo zrinili s ceste in tako naprej."

"Posnela sem pretepe, bile so grožnje z izgubo mojega delovnega mesta, rečeno mi je bilo, naj pazim, v katero drevo bom šla, ko me bodo zrinili s ceste in tako naprej," je povedala za N1 in nadaljevala, da jo je Prednik dobrega pol leta po začetku zveze tudi že prvič udaril po licu.

Kot izhaja iz pogovora z njo in iz ovadbe, je poleg klofut v njunem odnosu prihajalo tudi do drugih oblik njegovega nasilnega vedenja, kot je razbijanje ali pa dvig blazine, kot da ji jo bo poveznil čez obraz, dvakrat pa je – tako ovadba – prišlo celo tako daleč, da ji je "s kuhinjskim nožem grozil z zakolom". "Takrat je bil tako iz sebe, da sem se resno ustrašila za svoje življenje," je med pogovorom za N1 dejala Prednikova bivša partnerka.

Zagrožena kazen je do treh let zapora

Ko so na N1 tik pred objavo članka še enkrat preverili, v kateri fazi je postopek, pa so nam iz slovenjegraškega tožilstva že sporočili, da končne državnotožilske odločitve še ni "zaradi potrebnega zbiranja obvestil in dokazov v predkazenskem postopku".

To pomeni, da bodo policisti prej ali slej Janija Prednika tudi zaslišali. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje nasilja v družini v primeru, ko se je nasilje dogajalo v skupnosti, ki je že razpadla, je do treh let zapora.

"Znašel sem se (sva se) v izjemno toksičnem razmerju, kjer so bili spori nekaj vsakdanjega. Svoje odzive, ki so bili predvsem posledica čustev, danes iskreno obžalujem, saj se v nobenem primeru ne bi smel odzivati, kot sem se. Je pa v takšnih trenutkih težko, saj si na ljubljeno osebo močno navezan in je ne glede na vse iz takšnega razmerja izjemno težko priti."

V svoji izjavi, ki jo je Prednik poslal N1 včeraj zvečer, je zapisal sledeče: "Razmerje z bivšo partnerko se je začelo v letu 2023. Sprva se mi je razmerje zdelo idealno, kmalu se je k meni tudi preselila. Res iskreno sem se zaljubil vanjo, zato je bilo soočenje s tem, da imava zelo različne poglede na ključne aspekte življenja, zelo boleče. Znašel sem se (sva se) v izjemno toksičnem razmerju, kjer so bili spori nekaj vsakdanjega. Svoje odzive, ki so bili predvsem posledica čustev, danes iskreno obžalujem, saj se v nobenem primeru ne bi smel odzivati, kot sem se. Je pa v takšnih trenutkih težko, saj si na ljubljeno osebo močno navezan in je ne glede na vse iz takšnega razmerja izjemno težko priti. Čas bo pokazal realno stanje, bivši partnerki pa želim vse dobro. Na tem mestu se želim še enkrat opravičiti za svoja dejanja, vsem pa želim, da se sami nikoli ne bi znašli v podobno toksičnem odnosu, kot sem se sam."