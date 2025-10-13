FOTOGALERIJA / NATO kot okupator Ljubljane Protest proti oboroževanju STA

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane

© Janez Zalaznik

V soboto zvečer je potekal protestni shod proti zvezi Nato, katere parlamentarna skupščina od petka do ponedeljka zaseda v Ljubljani. Okoli 150 protestnikov se je po poročanju Televizije Slovenija s Kongresnega trga sprehodilo do Gospodarskega razstavišča, ki gosti dogodke v okviru zasedanja.

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane. Slišati je bilo tudi številne druge kritike zavezništva in pozive k izstopu Slovenije iz njega.

Več fotografij v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.