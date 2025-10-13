FOTOGALERIJA / NATO kot okupator Ljubljane

Protest proti oboroževanju 

STA

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane
© Janez Zalaznik

V soboto zvečer je potekal protestni shod proti zvezi Nato, katere parlamentarna skupščina od petka do ponedeljka zaseda v Ljubljani. Okoli 150 protestnikov se je po poročanju Televizije Slovenija s Kongresnega trga sprehodilo do Gospodarskega razstavišča, ki gosti dogodke v okviru zasedanja.

Protestniki so med drugim izpostavili nasprotovanje vojni, Nato pa označili kot okupatorja Ljubljane. Slišati je bilo tudi številne druge kritike zavezništva in pozive k izstopu Slovenije iz njega. 

Več fotografij v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.

Janez Zalaznik
Janez Zalaznik
Janez Zalaznik
Janez Zalaznik

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:

Preberite tudi

»To je bila edina normalna odločitev in postavlja nek standard v politiki«

Predsednik SD Matjaž Han je po odstopu poslanca Janija Prednika poudaril, da se v stranki zavzemajo za ničelno toleranco do nasilja

STA

Odstopil poslanec SD

Jani Prednik je odločitev sprejel po obtožbah o fizičnem in psihičnem nasilju

STA

Poslanec SD ovaden zaradi nasilja 

Očitki o nasilju so hudi, Jani Prednik lahko pričakuje tudi zaslišanje na policiji

STA