Odstopil poslanec SD Jani Prednik je odločitev sprejel po obtožbah o fizičnem in psihičnem nasilju STA

Vodja poslancev SD Jani Prednik je po poročanju, da ga je bivša partnerka ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, v odzivu medijem zapisal, da je sprejel odločitev, da odstopi kot poslanec. Kot je navedel, ima dolžnost zaščiti institucijo, ki ji služi, politiki pa ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov.

Prednikova bivša partnerka v ovadbi, ki ji je priložila tudi dokaze, poslancu SD očita od klofut do groženj, da jo bo skalpiral in ubil, nad njo pa naj bi dvakrat dvignil tudi kuhinjski nož, danes poroča portal N1, kjer so dokaze tudi videli. Iz pojasnil tožilstva v Slovenj Gradcu izhaja, da lahko Prednik pričakuje zaslišanje na policiji.

V pisnem odzivu medijem je Prednik danes zapisal, da nikoli ni bil nasilen, ne fizično ne psihično. A je obenem navedel tudi, da se je zasebno znašel v odnosu, ki je prerasel v vir nenehnih konfliktov, pritiskov, poniževanj in obtožb, dolgotrajna izčrpanost in občutek nemoči pa sta ga pripeljala do napačnih odzivov, ki jih obžaluje. "Nikoli nisem imel fizičnega obračuna z nikomer, a priznam, da sem v stiski odreagiral narobe. To je zame grenka lekcija, ki jo sprejemam kot človek, ki se uči iz lastnih napak," je zapisal Prednik.

Obenem je dodal, da življenje posameznika včasih postavi pred težke preizkušnje. "Težko je, ko te obtožijo stvari, ki jih nisi storil. Težko je, ko si v nekaj stavkih razglašen za nekoga, ki ga tvoji najbližji sploh ne prepoznajo," je navedel.

Izpostavil je še, da je resnico najtežje dokazovati, ko si enkrat obtožen, a verjame, da bo ta prišla na dan, ne na družbenih omrežjih in ne v medijih, pač pa tam, kjer je za to pravo mesto.

Zatrdil je, da je v preteklih letih poskušal biti predan politik in hkrati običajen človek, ki gradi odnose, pri tem pa je delal napake, kot jih dela vsak.

"Zato sem sprejel odločitev, da odstopim kot poslanec. Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi."

Med razlogi za odstop pa je navedel, da ima dolžnost zaščititi institucijo, ki ji služi, in ljudi, ki so mu zaupali. "Zato sem sprejel odločitev, da odstopim kot poslanec. Ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker politiki ne smemo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov. Politika mora ostati prostor idej, vizije in reševanja težav ljudi," je prepričan.

"Socialni demokrati so vedno stali za idejami pravičnosti, enakosti in dostojanstva. To so vrednote, ki sem jih nosil v svojem delu in jim bom ostal zvest tudi kot človek," je še sklenil.

Prednik je danes v DZ tudi že poslal odstopno izjavo, v kateri je zapisal, da z današnjim dnem odstopa s poslanske funkcije.

V njegovi matični stranki so to potezo ocenili kot pravilno potezo ter poudarili, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo.

Prednik je bil prvič v DZ izvoljen na državnozborskih volitvah leta 2018, poslanski mandat je obnovil tudi na volitvah leta 2022, pri čemer je z 2894 glasovi volivcev oz. 19,43 odstotki zabeležil najboljši rezultat med kandidati SD. V preteklosti se je večkrat potegoval tudi za predsednika SD, bil je tudi strankin podpredsednik.