»To je bila edina normalna odločitev in postavlja nek standard v politiki« Predsednik SD Matjaž Han je po odstopu poslanca Janija Prednika poudaril, da se v stranki zavzemajo za ničelno toleranco do nasilja

Matjaž Han, predsednik SD

© Borut Krajnc

V SD odločitev strankinega poslanca Janija Prednika za odstop po ovadbi zaradi psihičnega in fizičnega nasilja vidijo kot pravilno potezo. Kot so zapisali, je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo in v nasprotju z njihovimi vrednotami. Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je kot ključno poudarila še, da organi vodijo postopke strokovno in neodvisno.

"Naša stališča glede spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in varnosti ostajajo neomajna. Želimo pa si, da se postopki zaključijo na zakonit, pravičen in spoštljiv način," so v prvem odzivu še zapisali v Prednikovi matični stranki.

Obenem so dodali, da se zaradi spoštovanja vseh vpletenih in korektnosti vseh postopkov nadalje do te zadeve ne bodo opredeljevali.

To je v današnji izjavi za nekatere medije danes prav tako dejal predsednik stranke Matjaž Han in Prednikovo odločitev za odstop pospremil z besedami: "Mislim, da je bila to edina normalna odločitev in postavlja nek standard v politiki." Tudi prvak SD je poudaril, da se v stranki zavzemajo za ničelno toleranco do nasilja, Predniku pa se je zahvalil za delo, ki ga je v preteklih letih opravil kot strankin poslanec.

Tudi ministrica za pravosodje Katič je v odzivu, ki so ga posredovali z njenega resorja, kot ključno poudarila, da pristojni organi postopke vodijo hitro, strokovno in neodvisno, da se resnica čim prej razjasni ter da žrtve prejmejo vso potrebno psihološko, socialno in pravno podporo.

"Odstop poslanca Janija Prednika razumem kot dejanje prevzemanja osebne in politične odgovornosti. To je korak, ki omogoča, da se postopki vodijo brez političnih pritiskov," je navedla podpredsednica SD in vodja Ženskega foruma stranke.

Slednji je po njenih navedbah tudi "oral ledino pri temah enakosti spolov, preprečevanja nasilja in ozaveščanja o sistemskih neenakostih, ki nasilje pogosto omogočajo ali prikrivajo". Poudarila je, da ostajajo pri jasni zavezi ničelne tolerance do nasilja v vseh oblikah in v vseh okoljih, ne glede na položaj ali funkcijo posameznika.

Zatrdila je tudi, da na ministrstvu veliko pozornosti namenjajo vprašanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Ničelno toleranco do nasilja nad ženskami je SD zapisala tudi v svoj program pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami. Popoldne pa bo potekala tudi redna seja predsedstva stranke, na kateri bodo obravnavali tudi omenjeno zadevo, so za STA navedli v SD.

To po odstopu Prednika čaka tudi menjava na čelu poslanske skupine. Prav tako bo z njegovim odstopom sledila sprememba v sestavi poslanske skupine. Glede na podatke Državne volilne komisije o rezultatih zadnjih državnozborskih volitev je glede na število prejetih glasov naslednja v vrsti za poslanski mandat ministrica Katič. Če bo ostala na tej funkciji, pa je naslednja v vrsti strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak.

Poslanca Prednika je zaradi psihičnega in fizičnega nasilja septembra ovadila njegova bivša partnerka. V ovadbi, ki ji je priložila tudi dokaze, poslancu SD očita od klofut do groženj, da jo bo skalpiral in ubil, nad njo pa naj bi dvakrat dvignil tudi kuhinjski nož, danes poroča portal N1, kjer so dokaze tudi videli. Iz pojasnil tožilstva v Slovenj Gradcu izhaja, da lahko Prednik pričakuje zaslišanje na policiji.