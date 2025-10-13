»Danes je dober dan za ljudi v Gazi« Premier Robert Golob je pozdravil začetek mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu STA

Premier Robert Golob na današnjem srečanju

© Daniel Novakovič / STA

Premier Robert Golob je danes pozdravil začetek mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu. Kot je povedal po srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, je danes dober dan za ljudi v Gazi, Palestini in na Bližnjem vzhodu. Predsednica Nataša Pirc Musar pa je mirovni sporazum za Gazo označila za prvi korak na poti k trajnemu miru.

Brdo pri Kranju, grad Brdo. Obisk generalnega sekretarja zveze Nato. Novinarska konferenca predsednika vlade Roberta Goloba in generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Danes je dober dan za ljudi v Gazi, ljudi v Palestini in ljudi na Bližnjem vzhodu. To, da se je z izpustitvijo talcev s strani Hamasa začel dejansko izvajati mirovni proces, je namreč zelo pozitivna novica z vidika bodočih perspektiv, da se morija in genocid v Gazi zaključita," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal Golob.

Izrazil je upanje, da se bo zdaj začel proces oblikovanja dveh držav na Bližnjem vzhodu ter da bosta tudi Slovenija in EU pomembno prispevali k uresničitvi mirovnih rešitev in pravice Palestincev do svobodnega življenja v svoji državi.

Čestital je tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, da "mu je uspelo obe strani dobesedno prisiliti za pogajalsko mizo v imenu miru".

"Iskreno in z velikim olajšanjem pozdravljam izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov ter podpiram podpis mirovnega sporazuma za Gazo," pa je v izjavi na družbenem omrežju X zapisala predsednica Nataša Pirc Musar. Ob tem je pozvala, naj bo ta dogovor "resnično zgodovinski ter prvi korak na poti k trajnemu miru, politični stabilnosti in gospodarskemu sodelovanju, ki bo vodilo do samostojne palestinske države ter varnosti in blaginje za vse narode regije".

Mir na Bližnjem vzhodu bo po predsedničinem prepričanju mogoč le, če se vse države regije iskreno soočijo z bremeni preteklosti in prevzamejo odgovornost za njegovo vzpostavitev in ohranjanje v prihodnosti. Prav zato mora ta sporazum pomeniti začetek novega obdobja zaupanja, spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava, je dodala.

Izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov v okviru prve faze mirovnega načrta za Gazo so pozdravili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu.

"To je pomemben humanitarni korak ter priložnost za izgradnjo zaupanja in prehod na trajni mir. Ponovno potrjujemo svojo podporo mednarodnemu pravu, zaščiti civilistov in rešitvi dveh držav. Na ta način lahko Bližnji vzhod resnično obrne nov list v zgodovini," je na družbenem omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes v okviru prve faze pretekli teden sklenjenega dogovora o prekinitvi ognja z Izraelom izpustilo vse žive izraelske talce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra 2023. Izrael je medtem v zameno izpustil skoraj 2000 palestinskih zapornikov in Palestincev, ki so bili pridržani po Hamasovem napadu.