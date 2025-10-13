»Skupaj smo dosegli tisto, kar so vsi imeli za nemogoče« Deklaracija o miru v Gazi STA

Šarm el Šejk, 13. oktobra - Imamo mir na Bližnjem vzhodu, je danes na vrhu v Egiptu dejal predsednik ZDA Donald Trump, ki je skupaj z voditelji držav posrednic v pogovorih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas podpisal deklaracijo o miru v Gazi. Ta po Trumpovih besedah natančneje določa pravila glede nadaljnjega uresničevanja njegovega mirovnega načrta.

"Skupaj smo dosegli tisto, kar so vsi imeli za nemogoče. Končno imamo mir na Bližnjem vzhodu," je Trump dejal v nagovoru po podpisu sporazuma.

Dokument sta poleg Trumpa in egiptovskega predsednika Abdela Fataha al Sisija, ki gostita vrh v Egiptu, podpisala tudi voditelja Katarja in Turčije, šejk Tamim bin Hamad al Tani in Recep Tayyip Erdogan. Njuni državi sta skupaj z Egiptom in ZDA odigrali ključno posredniško vlogo v pogajanjih med Izraelom in Hamasom.

"To je čudovit dan za svet, čudovit dan za Bližnji vzhod," je ameriški predsednik dejal še pred podpisom dokumenta oz. deklaracije, ki naj bi po njegovem določila "pravila za nadaljevanje mirovnega procesa", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Končno imamo mir na Bližnjem vzhodu."

"Dokument bo vseboval veliko pravil in predpisov ter še mnoge druge stvari, je zelo izčrpen," je še dejal Trump in dvakrat ponovil, da bo premirje vzdržalo.

Po podpisu je še enkrat nagovoril približno 30 zbranih voditeljev držav in mednarodnih organizacij in med drugim dejal, da je danes dan, "za katerega so ljudje v tej regiji in po vsem svetu trdo delali, si prizadevali, upali in molili".

"Vojne v Gazi je konec, po letih trpljenja in prelivanja krvi. Humanitarna pomoč zdaj prihaja v velikih količinah, civilisti se vračajo na svoje domove, talci se ponovno združujejo s svojimi družinami. Začenja se nov in čudovit dan, zdaj se začenja obnova," je še dejal Trump.

Ob tem je izrazil "izjemno hvaležnost arabskim in muslimanskim narodom, ki so pomagali omogočiti ta neverjeten preboj". Pri tem je posebej izpostavil Egipt in Katar, pa tudi Turčijo, Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate. Deklaracijo o miru v Gazi, ki naj bi zaznamovala konec vojne, pa je označil za zgodovinsko.

Voditelje je pred tem nagovoril tudi al Sisi, ki je prav tako pohvalil Trumpova prizadevanja za mir in napovedal, da mu bo Egipt podelil najvišje državno odlikovanje. Ob tem se je predsednik Egipta zavzel za pravico Palestincev do samoodločanja. "Imajo pravico uživati svobodo in živeti v svoji neodvisni državi, ki živi v miru, varnosti in medsebojnem priznanju z Izraelom," je dejal.

Napovedal je tudi, da bo Egipt v bližnji prihodnosti gostil konferenco o obnovi Gaze, pri čemer naj bi sodelovali z ZDA in drugimi partnerji. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bi lahko konferenco v Kairu gostili skupaj z Nemčijo, glede na egiptovske vire pa bo najverjetneje potekala v novembru.