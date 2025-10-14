Zaradi dobitnice Nobelove nagrade za mir zaprli veleposlaništvo Venezuelska vlada zaprla veleposlaništvo na Norveškem STA

Vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado

© Bel Pedrosa / Wikimedia Commons

Venezuelska vlada je v ponedeljek zaprla veleposlaništvo na Norveškem, potem ko je bila vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado v petek razglašena za dobitnico Nobelove nagrade za mir. Veleposlaništvo v Oslu so glede na uradno razlago zaprli v okviru širšega prestrukturiranja diplomatskih predstavništev.

Venezuelska vlada je zaprtje veleposlaništva v Oslu v izjavi utemeljila z navedbami, da gre za potezo v okviru prestrukturiranja diplomatskih predstavništev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaprli so namreč tudi veleposlaništvo v Avstraliji, odprli pa diplomatski predstavništvi v Zimbabveju in Burkini Faso, ki ju venezuelska vlada vidi kot "strateški partnerici v boju proti hegemonističnim pritiskom".

Norveško zunanje ministrstvo je v ponedeljek potrdilo zaprtje veleposlaništva Venezuele v Oslu.

"To je obžalovanja vredno. Kljub našim razlikam glede nekaterih vprašanj želi Norveška ohraniti odprt dialog z Venezuelo in bo nadaljevala prizadevanja v tej smeri," je za AFP sporočila tiskovna predstavnica ministrstva Cecilie Roang in dodala, da Nobelova nagrada ni povezana z zunanjim ministrstvom ali državno politiko.

Poteza Venezuele sledi razglasitvi Machado za letošnjo dobitnico Nobelove nagrade za mir, kar je v petek oznanil norveški Nobelov odbor.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je opozicijsko voditeljico v nedeljo znova označil za "čarovnico", njene nagrade pa ni neposredno komentiral.

Machado je v petek v prvem odzivu na razglasitev poudarila, da gre za priznanje boju Venezuelcev za svobodo. Dodala je, da pri tem računajo na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in mu v zapisu tudi osebno posvetila nagrado.

