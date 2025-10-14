Kultura / Konec MTV-ja Prva 24-urna glasbena TV postaja na svetu po 40 letih ukinja pet programov v Veliki Britaniji. Sledile bodo Francija, Avstralija in na Poljska. STA

Glasbeni program MTV, prva 24-urna glasbena televizijska postaja na svetu, bo po 40 letih predvajanja z ukinitvijo petih programov prenehala predvajati glasbo in videospote v Veliki Britaniji, kasneje tudi v Franciji, Avstraliji in na Poljskem. Z oddajanjem programov MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV in MTV Live bodo prenehali konec leta.

Kljub prekinitvi omenjenih programov bo po navedbah portala BBC glavni kanal MTV HD v Veliki Britaniji ostal na sporedu in predvajal resničnostne serije, kot sta Naked Dating UK in Geordie Shore.

Odločitev o ukinitvi evropskega MTV programa botruje drugačnim navadam spremljanja glasbe in videospotov. Ti se večinoma spremljajo na spletnem mediju YouTube in družbenih omrežjih. Predstavnik matične družbe MTV Paramount ni podal komentarja.

Nekdanja televizijska voditeljica na MTV Simone Angel je za BBC News povedala, da težko verjame tej novici, čeprav je bila ta odločitev že dolgo v zraku. "Glasbenike moramo podpreti, vsi moramo spet plesati in poslušati glasbo," je poudarila. "Danes to počnemo na spletu v svojih malih mehurčkih, MTV pa je bil kraj, kjer se je vse združilo. Zato mi je resnično hudo."

Z oddajanjem televizijskega programa MTV so v ZDA začeli leta 1981. Med prelomne trenutke v začetnih letih sodijo svetovna premiera videospota Thriller legendarnega Michaela Jacksona, 16-urno predvajanje koncertov Live Aid leta 1985 in začetek podeljevanja nagrad MTV Video Music Awards, poroča BBC.

Z oddajanjem evropske različice so začeli leta 1987, s kanalom v Veliki Britaniji pa deset let kasneje s predvajanjem videospota za nogometno himno Three Lions Davida Baddiela in Franka Skinnerja. Po ocenah agencije za spremljanje gledanosti Barb je glasbena postaja MTV Music v Veliki Britaniji v juliju letos pritegnila okoli 1,3 milijona, postaja MTV 90s pa okoli 950.000 gledalcev.

Kot še piše, naj bi družba Paramount glasbene kanale med drugim postopoma ukinila tudi v Avstraliji, na Poljskem, v Franciji in Braziliji. S tem naj bi znižali stroške za 500 milijonov ameriških dolarjev (okoli 432 milijonov evrov).

Avgusta so zaprli tudi Paramount Television Studios, televizijsko vejo ameriškega filmskega studia Paramount Pictures, kjer so med drugim producirali televizijsko serijo Jack Ryan in družinski avanturistični film Kronike Spiderwick.

Kljub ukinitvam bo MTV še dejaven na družbenih omrežjih in Paramountovem pretočnem servisu Paramount+.