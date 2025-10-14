Biden in Clinton pohvalila Trumpa Gre za redek izraz njune podpore sedanjemu predsedniku ZDA STA

Bill Clinton in Joe Biden, nekdanja predsednika ZDA

Nekdanja ameriška predsednika iz vrst demokratov Joe Biden in Bill Clinton sta v ponedeljek pohvalila ameriškega predsednika Donalda Trumpa za njegovo posredovanje pri dosegi premirja na območju Gaze. Gre za redek izraz njune podpore sedanjemu predsedniku republikancu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Čestitam predsedniku Trumpu in njegovi ekipi za njihovo delo pri dosegi premirja," je na družbenem omrežju X zapisal Trumpov predhodnik Biden. S podporo ZDA in globalnih partnerjev je Bližnji vzhod zdaj na poti k miru, je dodal.

Biden je poudaril tudi vlogo svoje administracije v pogajanjih in dejal, da si je neustavljivo prizadevala za vrnitev talcev domov, pomoč palestinskim civilistom in konec vojne, ki se je začela oktobra 2023 med njegovim mandatom.

Clinton se je strinjal z Bidnom in na omrežju X zapisal, da predsednik Trump in njegova administracija, Katar in drugi regionalni akterji zaslužijo veliko priznanje za to, da so vse strani vključili v pogajanja, dokler niso dosegli dogovora o končanju vojne.

Clinton je Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas s podporo ZDA pozval, naj "ta krhek trenutek spremenita v trajen mir". Dodal je, da verjame, da je to mogoče, če bosta to storila skupaj.

Clinton, ki je ZDA vodil med letoma 1993 in 2001, velja za glasnega kritika Trumpa. Očita mu, da je njegova politika v skladu z njegovimi interesi in ne blaginjo ameriškega ljudstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.