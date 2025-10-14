Zelenski na obisk k Trumpu Ukrajinski in ameriški predsednik se bosta pogovarjala o zračni obrambi in o tem, kako povečati pritisk na Rusijo STA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump

© Official White House Photo / Flickr

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek dejal, da bo ta teden odpotoval v Washington, da bi se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je pojasnil, se bosta s Trumpom pogovarjala o zračni obrambi in o tem, kako povečati pritisk na Rusijo. Obisk Zelenskega v Beli hiši v petek je potrdil tudi Trump.

Zelenski je na družbenih omrežjih sporočil, da se bo pridružil ukrajinski delegaciji, ki je že na poti v ZDA, kjer bodo imeli pogovore z ameriškimi politiki in vojaškimi podjetji.

Ob tem je dodal, da se bo v petek v Washingtonu srečal s predsednikom Trumpom. V ospredju obiska bo "zračna obramba in naše zmogljivosti dolgega dosega, namenjene izvajanju pritiska na Rusijo" za dosego miru. Kot je še sporočil, se bo srečal tudi z energetskimi podjetji.

"Verjamem, da se bomo pogovorili o vrsti ukrepov, ki jih nameravam predlagati," je Zelenski objavil na družbenem omrežju X.

Trump je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da bo sprejel Zelenskega. "Mislim, da ja," je odgovoril na vprašanje novinarja, ali bo v petek v Beli hiši gostil ukrajinskega predsednika.

"Verjamem, da se bomo pogovorili o vrsti ukrepov, ki jih nameravam predlagati."

To bo tretji obisk Zelenskega v Beli hiši od vrnitve Trumpa na položaj januarja.

Zelenski, ki je v ponedeljek v Kijevu sprejel visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas, je sicer za novinarje dejal, da je imel minuli konec tedna dva telefonska pogovora s Trumpom, s katerim sta razpravljala o izzivih, s katerimi se sooča Ukrajina zaradi ruskih napadov, usmerjenih na energetsko infrastrukturo države, in o razmerah na bojišču.

S Trumpom sta po besedah Zelenskega govorila tudi o morebitni dobavi raket dolgega dosega tomahawk Ukrajini.

Kijev je v zadnjih tednih večkrat zaprosil ameriško vlado za dobavo raket tomahawk. Te bi Ukrajini omogočile napade na cilje globlje na ozemlje Rusije.

Trump v nedeljo ni izključil dobave tomahawkov Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne.

sLFlcZhJ2UM