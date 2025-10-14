Rusija mora Gruziji plačati odškodnino 253 milijonov evrov za več kot 29.000 žrtev STA

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je danes odločilo, da mora Rusija Gruziji plačati več kot 253 milijonov evrov odškodnine zaradi preprečevanja prostega prehoda ljudi v gruzijski regiji Abhazijo in Južno Osetijo, katerih neodvisnost je Moskva priznala ob rusko-gruzijski vojni leta 2008.

Rusija je po vojni z Gruzijo vzpostavila t.i. administrativno mejo med Gruzijo ter separatističnima regijama Abhazijo in Južno Osetijo, nad katerima je Tbilisi izgubil nadzor. Ob njej je postavila ograje, tudi bodečo žico in druge ovire, s katerimi je razdelila skupnosti in odrezala ljudi od njihovih kmetijskih zemljišč, vodnih virov, svetišč in pokopališč.

Gruzija je tožbo proti Rusiji v tem primeru vložila leta 2018.

ESČP je Rusijo že lani obsodil zaradi vzpostavitve administrativne meje znotraj gruzijskega ozemlja. Sodišče je ugotovilo, da je Rusija kršila človekove pravice, med drugim z uporabo prekomerne sile, slabim ravnanjem, nezakonitim pridržanjem in omejitvami vsakodnevnega gibanja prek upravne meje med ozemljem pod gruzijskim nadzorom in gruzijskimi regijami, ki so se odcepile in jih podpira Rusija.

Tokrat je sodišče s sedežem v Strasbourgu določilo odškodnino, ki jo mora Moskva plačati žrtvam. Rusiji je naložilo plačilo nekaj več kot 253 milijonov evrov za škodo, ki jo je utrpelo več kot 29.000 žrtev, ob tem pa določilo trimesečni rok za plačilo.

Večina odškodnine za moralno škodo se po navedbah sodišča nanaša na nezakonite omejitve dostopa do domov, zemljišč in družin za najmanj 23.000 prebivalcev gruzijskega rodu. Kot navaja sodišče, gre za kršitev njihovih pravic do zasebnosti in doma ter zaščite premoženja. Nekatere žrtve bodo dobile odškodnino tudi za to, ker so jim odvzeli pravico do izobraževanja v gruzijskem jeziku, skupina približno 2500 ljudi pa za nezakonito pridržanje po prečkanju administrativne meje.

Rusija je bila sicer izključena iz Sveta Evrope zaradi njene agresije proti Ukrajini, ki jo je začela februarja 2022. To pomeni, da ni več članica evropske konvencije o človekovih pravicah, za spoštovanje katere skrbi ESČP. A sodišče trdi, da ostaja odgovorna za vse kršitve, storjene pred tem, kar poudarja tudi v današnji odločitvi. Vendar Moskva odločitev ESČP ne šteje več za zavezujoče in zavrača plačilo glob.