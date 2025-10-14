Zakaj je Trump vseeno prejel Nobelovo nagrado za mir IZJAVA DNEVA

"Po vsem, kar se je v preteklosti že dogajalo z Nobelovo nagrado za mir, se ne zdi posebej presenetljivo, da jo je letos dobila zelo prodorna opozicijska političarka María Corina Machado iz Venezuele. Nagrade ni dobil Donald Trump, ki jo je pričakoval, ker je menda poskrbel za mir na Jutrovem in na svetu, v resnici pa je dodeljena prav njemu. María Corina Machado je bila zvesta izvajalka Trumpove politike že v prvem mandatu, zdaj je še bolj zagreta, lani ji je uspelo zbrati okrog sebe venezuelsko opozicijo, kar se je prej zdelo nemogoče. V resnici je zmagala na predsedniških volitvah, čeprav so ji preprečili sodelovanje."

"Uspešna izvajalka domače naloge, ki jo je dobila od Trumpa, je mednarodno priznanje dobila v trenutkih, ko Trump oblega obalo njene dežele s štirimi križarkami, jedrsko podmornico, z letali potaplja hitre čolne, ki domnevno, morda pa tudi zares prevažajo mamila, saj jih ameriški trg sprejme, kolikor mu jih utegnejo poslati."

(Novinar in nekdanji dopisnik Tone Hočevar o tem, da ni presenetljivo, da je Nobelovo nagrado za mir dobiila opozicijska političarka María Corina Machado iz Venezuele; v komentarju za Delo)