Ustanovni kongres nove politične stranke Prebiličev Prerod STA

Vladimir Prebilič

© Luka Dakskobler

Dolgoletni župan in aktualni evropski poslanec Vladimir Prebilič bo s somišljeniki zvečer v domačem Kočevju ustanovil politično stranko Prerod. Na ustanovnem kongresu bodo ob predsedniku nove levosredinske stranke volili tudi člane drugih organov ter potrjevali temeljni program, v katerem predstavljajo vizijo moderne, solidarne in varne Slovenije.

Ustanovni kongres bo pričakovano zaznamovalo konstituiranje nove stranke. Zbrani bodo tako potrdili ime, grafično podobno in statut stranke.

Ob predsedniku stranke bodo volili še člane sveta stranke, izvršnega in nadzornega odbora. Generalnega sekretarja stranke in do tri podpredsednike pa na predlog predsednika stranke po predlogu statuta imenuje svet stranke.

Za prvo funkcijo bo Prebilič predlagal dolgoletnega politika Braneta Golubovića, na eno izmed podpredsedniških mest pa nekdanjega evropskega poslanca Klemna Grošlja.

Zbrani v Kočevju bodo predstavili in potrdili tudi temeljno programsko listino, ki bo "kompas, identiteta in DNK" stranke, izhaja iz njenega osnutka. V njej predstavljajo vizijo moderne, solidarne in varne Slovenije, ki so jo strnili v pet temeljnih stebrov: varnost, zdravstvo, skupnost, gospodarstvo in znanje.

V temeljnem programu se nova politična stranka predstavlja kot levosredinska stranka, koncept katere temelji na "zavrnitvi logike dveh polov". "Ne želimo biti ena od strani istega kovanca, katerega vrednost temelji na večnem sporu," so zapisali v Prebiličevi ekipi. Temeljni program bo sicer tudi osnova za volilni program, ki ga bo v naslednjih tednih ob delu na terenu pripravljala projekta skupina.