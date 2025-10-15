»V naši državi ne sme biti nobene tolerance za nasilje radikalne levice« Trump ubitemu skrajno desnemu aktivistu Kirku podelil posmrtno odlikovanje STA

Predsednik ZDA in pokojni Charlie Kirk

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek na posebni slovesnosti ubitemu skrajno desnemu konservativnemu aktivistu Charlieju Kirku podelil posmrtno predsedniško medaljo svobode, kar je najvišje civilno odlikovanje v ZDA. Na slovesnosti v Beli hiši je Kirka označil za mučenika za resnico in svobodo.

V svojem govoru na javni slovesnosti, ki ji je prisostvoval tudi argentinski predsednik Javier Milei, je Trump Kirka primerjal s prav tako ubitim borcem za državljanske pravice temnopoltih Martinom Luthrom Kingom mlajšim in med drugim tudi s starogrškim filozofom Sokratom, svetim Petrom in ubitim predsednikom ZDA Abrahamom Lincolnom.

Kirkova vdova Erika Kirk je Trumpovo medaljo označila za najboljše darilo pokojnemu možu, ki bi po njenih besedah v prihodnosti kandidiral za položaj predsednika ZDA. Vdova je navdušila večino Američanov, ko je na pogrebni slovesnosti dejala, da morilcu njenega 32-letnega moža odpušča.

Trump je ob podelitvi odlikovanja znova napadel ameriško levico. "Po umoru Charlieja Kirka v naši državi ne sme biti nobene tolerance za nasilje radikalne levice, ekstremizem in teror. Dovolj nam je jezne drhali in ne bomo dovolili, da bodo naša mesta nevarna," je nekaj dni pred napovedanimi vseameriškimi protesti proti njemu in njegovi vladi povedal Trump.

Kirk je bil ustreljen prejšnji mesec med nastopom na univerzi v Utahu. Za njegov umor je obtožen 22-letni Tyler Robinson, ki mu grozi smrtna kazen.

Umoru je sledilo zatiranje javnih osebnosti, ki so si ob izrazih sožalja in obsodbe umora upale opozarjati na Kirkova sporna stališča glede pravic rasnih in drugih manjšin, priseljencev, žensk in orožja. Trump je tudi začel v ameriška mesta pošiljati vojsko.

State Department je v torek sporočil, da so odvzeli vizume šestim tujcem zaradi zaničljivih objav o Kirku na družbenih medijih. Gre za posameznike iz Argentine, Brazilije, Nemčije, Mehike, Paragvaja in Južne Afrike, ki jih sporočilo ameriškega zunanjega ministrstva ne navaja poimensko. "Tujci, ki izkoriščajo ameriško gostoljubje in slavijo umor naših državljanov, bodo odstranjeni," piše v sporočilu.