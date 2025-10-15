»Dostop do Pentagona je privilegij, ne pravica« Ameriške medijske organizacije so množično zavrnile nova pravila ministrstva za obrambo o poročanju STA

Pete Hegseth je medijem dal ultimat, da do torka sprejmejo nova pravila ali pa jim bodo odvzeli akreditacije

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriške medijske organizacije so množično zavrnile nova pravila ministrstva za obrambo o poročanju, ki jih je uvedel minister Pete Hegseth in prinašajo številne omejitve. V torek se je iztekel rok za privolitev, brez katere se medijem obeta izguba akreditacij. Med drugim jih je zavrnila tudi televizija Fox News, kjer je bil Hegseth nekoč zaposlen.

Televizija Fox News skupaj z drugimi mediji, kot so televizije ABC, CBS, NBC, CNN, časopisi Washington Post, New York Times in Wall Street Journal, tiskovni agenciji AP in Reuters in drugi meni, da je Hegsethova politika brez primerjave, ogroža zaščito novinarjev ter svobodo govora.

Nova pravila je doslej sprejela le ultrakonservativna televizija One America News Network (OANN), zavrnil pa jih je med drugim tudi prav tako konservativni medij Newsmax.

Hegseth je medijem dal ultimat, da do torka sprejmejo nova pravila ali pa jim bodo odvzeli akreditacije. Nekdanji voditelj nedeljskih oddaj televizije Fox je od dopisnikov in njihovih delodajalcev terjal, da podpišejo izjavo o upoštevanju pravil, četudi se z njimi ne bi strinjali.

V skladu z novimi pravili bi se novinarji zavezali, da ne bodo poskušali pridobiti ali objaviti nobenih informacij, ki jih ne bi pred tem za objavo odobrilo ministrstvo. Vsebujejo tudi svarilo zaposlenim na ministrstvu pred neodobrenimi stiki z mediji, pri čemer namigujejo, da bi to lahko bilo nezakonito.

Vlada predsednika Donalda Trumpa trdi, da so spremembe potrebne za zaščito nacionalne varnosti. "Dostop do Pentagona je privilegij, ne pravica," je med drugim na družbenih medijih zapisal Hegseth.

Pentagon je že pred uvedbo novih pravil omejil dostop medijev do poslopja ministrstva, nekatere prisilil v izpraznitev pisarn znotraj stavbe in drastično zmanjšal število brifingov za novinarje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Akreditacije za spremljanje dogajanja v Pentagonu ima več kot 100 novinarjev, ki so imeli z ustreznimi identifikacijskimi značkami zadnja desetletja neomejen dostop do nezaprtih območjih poslopja, kjer so se lahko srečevali z uradniki.

Novinarske organizacije, ki so zavrnile pravila, pravijo, da bodo še naprej poročale o ameriški vojski, tudi če jim ne bo dovoljen vstop na območje Pentagona, obetajo pa se tudi tožbe.

