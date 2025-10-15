Koliko držav se bo še pridružilo dobavi orožja Ukrajini? Pričakovanja zveze NATO in ZDA STA

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ob prihodu na današnje zasedanje obrambnih ministrov zavezništva dejal, da verjame, da se bo financiranju nadaljnjih dobav ameriškega orožja Ukrajini pridružilo še več držav. Podobno pričakovanje je izrazil tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

V okviru Natove pobude PURL so namreč nekatere države, med njimi Nemčija, Kanada in Norveška, za financiranje dobav ameriškega orožja za Ukrajino že obljubile dve milijardi evrov. "Imam vse razloge za domnevo, da se bo danes pridružilo še veliko drugih držav," je ob prihodu na vrh povedal Rutte.

"Imam vse razloge za domnevo, da se bo danes pridružilo še veliko drugih držav."

Podobno pričakovanje je izrazil Hegseth, pri čemer je poudaril, da lahko država mir doseže, ko je močna. "Mir dosežeš, ko imaš močne in resnične zmogljivosti, ki jih nasprotniki spoštujejo," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Obrambni ministri Nata, med njimi slovenski Borut Sajovic, bodo danes razpravljali o ključnih odločitvah julijskega vrha v Haagu, na katerem so se članice zavezale zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP in nadaljnji podpori Ukrajini.

Ob robu bo potekalo srečanje t. i. kontaktne skupine za Ukrajino, pogovorom v Bruslju se bo pridružil tudi ukrajinski obrambni minister Denis Šmihal. Zvečer bo nato potekalo še srečanje obrambnih ministrov EU, ki bodo govorili o krepitvi obrambne pripravljenosti unije.