»Če bo vsaka medijska hiša poskušala biti vse, bomo vsi zanič« IZJAVA DNEVA

"Nikoli ne ustvarjamo ničesar, kar bi merilo na določeno skupino ali politični vidik zgodbe. Resnično se trudimo biti nepristranski, neodvisni in želimo zagotoviti, da čim več ljudi najde nekaj v naši vsebini, in to lahko linearno, lahko je na zahtevo. To jim daje osebno vrednost. Smo v službi javnosti, ki nas tudi plačuje. Tu smo za javnost. In javnost na Švedskem je danes zelo raznolika, torej mora biti tudi naša vsebina zelo raznolika. Veliko govorimo o perspektivah in znanju ter o tem, kako lahko to dosežemo."

"Če bo vsaka medijska hiša poskušala biti vse, bomo vsi zanič. In zato smo se na Švedskem radiu odločili, in to se morda v prihodnosti izkaže za napačno, a trenutno še vedno delujemo tako, da je naša glavna dejavnost produkcija zvoka."

(Cilla Benkö, direktorica Švedskega radia ter podpredsednica Združenja evropskih radiodufuznih organizacij, o receptu za uspeh Švedskega radia; v intervjuju za TV Slovenija)