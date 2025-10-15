»Morda bo Mars kraj, kjer bomo našli dokončen znak obstoja življenja« IZJAVA DNEVA

"Z vsako odpravo smo bliže odgovoru, je pa res, da ne moremo vedeti, ali ga bomo dobili čez dve leti, deset ali dvanajst let. A kaže dobro. Dober je primer Marsa. Naš Mars Express okoli planeta kroži že od leta 2003, pred dobrimi dvajsetimi leti smo o Marsu vedeli presenetljivo malo. Danes pa vemo, kako se na vrhu Olympus Monsa, največjega vulkana v Osončju, nabira slana. Morda bo Mars kraj, kjer bomo našli dokončen znak obstoja življenja, morda bo Juice, ki bo raziskoval Jupiter in njegove lune, zaznal trdne dokaze."

"Dokazati obstoj življenja na drugih planetih je zelo težko, metode ne smejo dopuščati dvomov, saj bo to odkritje temeljno spremenilo način, kako razmišljamo o sebi, kakšno je naše mesto v vesolju, kako poseben je naš planet."

(Carole Mundell, astrofizičarka, znanstvena direktorica Evropske vesoljske agencije (Esa) in vodja Evropskega astronomskega centra (Esac), o tem, kdaj bomo izvedeli, ali je v vesolju življenje; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)