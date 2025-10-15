Slovenija ostaja zagovornica ukrepov zoper Izrael Mirovni načrt za Gazo STA

Ob uspešnem uresničevanju prvega dela mirovnega načrta ZDA za Gazo se je treba zavedati krhkih razmer in dilem, ki jih bo treba upoštevati v pogajanjih o drugi fazi, je na seji odbora Državnega zbora (DZ) za zunanjo politiko poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Glede na negotove razmere Slovenija ostaja zagovornica ukrepov proti izraelskim predstavnikom.

Slovenija resnično pozdravlja mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa in uresničevanje prve faze dogovora, ki je prinesla prekinitev ognja in izmenjavo izraelskih talcev ter palestinskih zapornikov, je danes v DZ dejala Fajon in omenila sodelovanje Slovenije pri oblikovanju načrta skupaj z evropskimi in arabskimi državami.

Skrbijo jo sicer krhke razmere na terenu in izpostavlja, da v razdejano enklavo še vedno ne priteka dovolj humanitarne pomoči.

Več dilem, ki jih bo še treba razrešiti, vidi tudi v uresničevanja druge faze načrta, ki zadeva upravljanje in obnovo Gaze in o kateri se morajo strani še dogovoriti.

"Slovenija ostaja izjemno aktivna in zavezana iskanju politične rešitve, ki bi vzpostavila trajno premirje na Bližnjem vzhodu in mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev, tudi z izgradnjo palestinske države in pa rešitvijo dveh držav," je dejala.

Pri vprašanju izgradnje stabilne politične arhitekture palestinskega upravljanja s svojim ozemljem se ji zdi nujna vloga Združenih narodov, zlasti pri mednarodni navzočnosti, ki jo v Gazi v obdobju stabilizacije predvideva mirovni načrt.

Podpira tudi aktivno vlogo EU. Tako evropski kot palestinski predstavniki bi morali biti po njenem prepričanju člani t. i. odbora za mir, mednarodnega organa pod vodstvom Trumpa, ki naj bi prevzel začasno upravljanje z Gazo.

V odgovoru na vprašanje Žana Mahniča (SDS) glede prizadevanj za razorožitev palestinskega islamističnega gibanja Hamas je znova poudarila, da Slovenija Hamasa ne vidi v prihodnji politični arhitekturi.

Kot eno izmed dilem v drugi fazi je izpostavila zaostrujoče se razmere na Zahodnem bregu, kjer je Izrael odobril gradnjo novih, v skladu z mednarodnim pravom nezakonitih naselij. Trumpov načrt tamkajšnjih razmer ne naslavlja, je dejala in opozorila na grožnjo ločitve Zahodnega brega na severni in južni del.

Na vprašanje Mahniča glede možnosti za odpravo ukrepov proti izraelskim predstavnikom je dejala, da humanitarne katastrofe v Gazi ni mogoče zanikati. "Zaradi tega krhkega premirja in tudi nepredvidljivih razmer Slovenija ostaja zagovornica ukrepov Evropske unije zoper Izrael," je dejala.

Omenila je tudi sprejete ukrepe Slovenije, a poudarila, da so trenutno vsi napori usmerjeni v izpolnitev prve faze dogovora in nato rešitve dveh držav.