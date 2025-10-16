»Javnost si zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja« Odhod novinarjev STA

Dopisniki iz Pentagona so v sredo pospravili pisarne, vrnili akreditacije in množično zapustili prostore ameriškega ministrstva za vojno, poroča med drugimi televizija ABC. S tem so zavrnili novo politiko ministra Peta Hegsetha.

V skladu z novimi pravili bi se novinarji zavezali, da ne bodo poskušali pridobiti ali objaviti nobenih informacij, ki jih ne bi pred tem za objavo odobrilo ministrstvo. Vsebujejo tudi svarilo zaposlenim na ministrstvu pred neodobrenimi stiki z mediji, pri čemer namigujejo, da bi to lahko bilo nezakonito.

Novinarske hiše in novinarji so se odločili za vrnitev akreditacij in slovo. Poslopje je zapustilo okrog 50 novinarjev, ki so redno poročali o ameriški vojski in obrambni politiki.

"Tisti, ki so mi dajali informacije, so vedeli, da si javnost zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja. Sedaj bo Pentagon objavljal po družbenih medijih, pripravljal pristranske posnetke, komentarje in izjave, kar res ne bi smelo biti dovolj za javnost."

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek izrazil podporo nekdanjemu voditelju oddaje na televiziji Fox News Hegsethu in njegovim novim pravilom. Komentiral je, da so novinarji nepošteni in zelo moteči za svetovni mir.

Dopisnik ameriškega radia NPR Tom Bowman je spomnil, da so ga neuradni viri v Pentagonu večkrat opozorili na dogajanje, ki je bilo v nasprotju z uradnimi izjavami. Dodal je, da ima javnost pravico do resnice.

"Tisti, ki so mi dajali informacije, so vedeli, da si javnost zasluži vedeti, kaj se dejansko dogaja. Sedaj bo Pentagon objavljal po družbenih medijih, pripravljal pristranske posnetke, komentarje in izjave, kar res ne bi smelo biti dovolj za javnost," je zapisal Bowman.

Hegsethovo izjavo je podpisala le ultrakonservativna televizija One America News Network (OANN), ki je ob tem tudi odpustila svojo dopisnico Gabrielle Cuccia zaradi kritike Hegsethovih pravil.