Izrael grozi z nadaljevanjem spopadov v Gazi ...

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v sredo zagrozil z nadaljevanjem spopadov v Gazi, če palestinsko gibanje Hamas ne bo spoštovalo pogojev dogovora o prekinitvi ognja in izročilo trupel vseh zajetih talcev. Hamas je sicer v sredo zvečer Izraelu izročil posmrtne ostanke še dveh talcev.

"Če Hamas noče spoštovati sporazuma, bo Izrael v sodelovanju z ZDA nadaljeval boj in ukrepal za popoln poraz Hamasa," so zapisali v izjavi urada izraelskega obrambnega ministra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjava sledi po tistem, ko je Hamas v sredo zvečer izročil trupli še dveh talcev in pri tem sporočil, da brez potrebne posebne opreme ne bo mogel izkopati preostalih trupel iz ruševin v od vojne razdejani Gazi.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so identificirali posmrtne ostanke obeh talcev, ki jih je Hamas v sredo vrnil Izraelu.

Gre za 27-letno umetnico iz Haife, ki je bila 7. oktobra 2023 umorjena na glasbenem festivalu Nova, ter 39-letnega vojaka, ki je bil v napadu Hamasa ubit v boju, in so ju prepeljali v Gazo, poroča AFP.

Hamas je v ponedeljek v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja, ki ga je gibanje sklenilo z Izraelom na podlagi mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, izpustil 20 živih talcev. Vendar pa je od ponedeljka izročil le posmrtne ostanke desetih od 28 talcev, a za enega Izrael trdi, da ne pripada talcu.

Visoki ameriški svetovalci so v sredo po izraelski grožnji z nadaljevanjem bojev v Gazi dejali, da Hamas še vedno namerava izpolniti svojo obljubo.

"Še naprej slišimo od njih, da nameravajo spoštovati dogovor. Želijo si, da bi bil dogovor v tem pogledu sklenjen," je novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal eden od svetovalcev.

Izrael sicer tudi pogojuje odprtje mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom z vrnitvijo vseh trupel talcev. Po napovedih bi mejni prehod lahko odprli danes, s čimer bi v palestinsko enklavo lahko dostavili večje količine humanitarne pomoči.

