Naslovnica nove Mladine 

UPANJE SREDICE

O tem, kje bo volivce iskal Vladimir Prebilič, upanje sredice, lahko preberete v novi Mladini, ki izide v petek, 17. oktobra. Letošnja že 42. številka bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani. Fotografijo na naslovnici je ustvaril Luka Dakskobler, za oblikovanje pa je poskrbel Ivian Kan Mujezinović.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

NA MLADINO SE LAHKO NAROČITE NA TEM SPLETNEM NASLOVU >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

MLADINA 42 2025: UPANJE SREDICE

MLADINA 42 2025: UPANJE SREDICE
© Luka Dakskobler / Ivian Kan Mujezinović / Mladina

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:

Preberite tudi

Nacistične tablice

Na slovenskih cestah lahko opazimo registrske tablice z neonacističnimi sporočili

TV komentar

Dovolj Pričevalcev

Naj si jih šefi TV Slovenija vrtijo doma, lahko na kavč in čaj povabijo kar Jožeta Možino

Priprave na vojno

ZDA obnavljajo opuščeno vojaško oporišče v Tihem oceanu