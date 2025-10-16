»Rušenje pokojninske reforme pomeni veliko škodo tako za državo kot za upokojence« KOMENTAR DNEVA

"Rušenje pokojninske reforme pomeni veliko škodo tako za državo kot za upokojence in bodoče upokojence. Reforma prinaša ključno spremembo: po 40 letih dela bo vsak posameznik prejel pokojnino v višini 70 odstotkov povprečja svojih plač. To pomeni, da bodo pokojnine v povprečju višje za 6 do 14 odstotkov, največ pa bodo pridobili tisti z najnižjimi dohodki. Vsak posameznik s povprečjem plač, nižjim od 1.830 evrov bruto, bo imel za 10,2 odstotka višjo odmerjeno pokojnino. Res smo se potrudili, da smo najranljivejšim, se pravi prejemnikom varstvenega dodatka, invalidom, vdovam, prejemnikom družinskih pokojnin, delavskemu razredu, ki bo imel največ koristi od visokega odmernega odstotka, šli maksimalno naproti."

"Treba je še dodati, da z reformo soglaša šest od sedmih sindikalnih central, sedma pa je sprejela sklep, da pri njenem rušenju ne bo sodelovala. Dogovor o reformi so podpisale tudi delodajalske organizacije, na čelu z gospodarsko in obrtno zbornico. V državnem zboru so zakon podprli tudi predstavniki mladih, nasprotovale mu niso niti opozicijske stranke. Reformo so podprli tudi predstavniki upokojencev, tako njihov sindikat kot zveza več kot 500 društev. Skratka, naredili smo najboljše, kar se da. Imeli pa smo tudi srečo, da smo jo izpogajali, preden se je začela svetovna reorganizacija trgovine pod Donaldom Trumpom in njegovimi trgovinskimi vojnami. Preden so prišle zahteve po stopnjevanju denarja za oboroževanje, ki naj bi po novem sčasoma znašal pet odstotkov BDP-ja. Če se zruši ta pokojninska reforma, se bo nova pogajala pod slabšimi pogoji – in skrbi me, da bo bolj podobna tisti iz leta 2012."

(Minister za delo Luka Mesec o rušenju pokojninske reforme; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)