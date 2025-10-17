Maja lani so študenti ljubljanske univerze za en teden zasedli prostore Fakultete za družbene vede, da bi fakulteto, pa tudi univerzo spodbudili h kritični opredelitvi do genocida v Gazi in opustitvi sodelovanja z izraelskimi institucijami, ki genocid omogočajo in sodelujejo pri njem.

Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Matic Gorenc

MLADINA, št. 42, 17. 10. 2025

Partner v genocidu – stopnišče ljubljanske Fakultete za strojništvo

© Gašper Lešnik

Maja lani so študenti ljubljanske univerze za en teden zasedli prostore Fakultete za družbene vede, da bi fakulteto, pa tudi univerzo spodbudili h kritični opredelitvi do genocida v Gazi in opustitvi sodelovanja z izraelskimi institucijami, ki genocid omogočajo in sodelujejo pri njem.

Že takrat je za eno izmed najbolj spornih veljalo partnerstvo med Fakulteto za strojništvo, nemško univerzo Bergakademie Freiberg ter izraelskim inštitutom Technion. Ta je povezan z izraelsko orožarsko industrijo in tesno sodeluje s podjetjem Elbit Systems, ki proizvaja visokotehnološko orožje za izraelsko vojsko. Univerza je odgovornost prelagala na Strojno fakulteto, češ da so tovrstna partnerstva v domeni članic, fakulteta pa se partnerstvu ni želela odpovedati.

A pred dobrim tednom se je pri vhodu v stavbo Fakultete za strojništvo znašel grafit, z rdečo barvo je bilo napisano »Stop genocidu!«, po stopnicah pa je bilo polite še nekaj rdeče barve, ki simbolizira kri civilistov, ubitih v Gazi. Grafit je bil hitro odstranjen, vodstvo fakultete je »dejanje vandalizma« obsodilo, ga prijavilo pristojnim organom in ga »obravnava z vso resnostjo«. Pojasnilo je, da je »namen projekta prenos najnovejšega znanja v slovensko industrijo ter krepitev konkurenčnosti slovenskega orodjarstva in proizvodnih podjetij« ter da »izraža žalost in zaskrbljenost, da je bilo delo raziskovalcev, katerih poslanstvo je razvoj znanja in tehnologij v dobro družbe, tarča napačnih interpretacij in nestrpnih dejanj«. Trditev, da Technion sodeluje z izraelsko orožarsko industrijo, ni izpodbijalo.

Nato je zaradi dogodka 9. oktobra sklicalo sestanek s študenti in zaposlenimi na fakulteti, na katerem je poskušalo pojasniti, kako sodelovanje poteka. Na sestanku naj bi bilo vodstvo študente pozvalo k enotnosti, govorili pa so lahko le, če so se predstavili z imenom in priimkom ter letnikom in smerjo študija. Pogovora so se udeležili tudi študenti drugih fakultet z željo, da preberejo izjavo nekaterih študentov Strojne fakultete, ki se pred profesorji in vodstvom fakultete poimensko niso želeli izpostavljati. V izjavi med drugim piše, da »Technion ni zgolj raziskovalna ustanova, temveč del izraelskega vojaškoindustrijskega aparata, ki svoje tehnologije preizkuša na palestinskem prebivalstvu«.

A vodstvo fakultete jim branja izjave ni dovolilo. Ker so študenti vztrajali, jih je iz prostorov fakultete odstranila varnostna služba. »Ker je šlo za interni dogodek, so bili posamezniki, ki niso del fakultete, prijazno pozvani, naj zapustijo prostor. Ko so se kljub več opozorilom vrnili in z javnim prebiranjem političnih izjav motili potek dogodka, je bila možnost posredovanja pristojnih organov omenjena zgolj kot skrajni ukrep,« so sporočili s fakultete.

Tako je vodstvo fakultete utišalo mnenje svojih lastnih študentov na sestanku, ki naj bi bil namenjen ravno njim.