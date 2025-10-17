»Podelitev letošnje Nobelove nagrade za mir je farsa« IZJAVA DNEVA

"Nobelov odbor nagrajuje María Corina Machado za prizadevanja, da bi se v Venezuelo vnesel politični sistem, za katerega Zahod misli, da je edina prava Demokracija. Kar nadalje pomeni, da Nobelov odbor nagrajuje Machadovo za njen boj, da se v Venezuelo prenese zahodni politični sistem. Nobelov odbor jo nagrajuje zato, ker je borka za uveljavitev okusa in volje Zahoda v Venezueli. Kar pa tudi pomeni, da Nobelov odbor Machadovo nagrajuje za njen boj za širitev zahodnih družbenih in političnih institucij v nezahodno Venezuelo."

"Podelitev Nobelove nagrade za mir Machadovi za njeno sodelovanje v kolonialnih politikah zahoda je farsa. In ne samo farsa. Ampak zgodovinska napaka. To je krivica do vseh tistih posameznikov, posameznic in skupin, ki si aktivno prizadevajo za mir. In ki jim je kakšno vojno vendarle uspelo ustaviti. Če ne ustaviti, pa vsaj umiriti. In omejiti. To dvoje ima z mirom bistveno več skupnega kot boj Maríe Corine Machado za uvedbo zahodne demokracije v Venezuelo.!"

(Antropologinja in kolumnistka Vesna V. Godina o letošnji prejemnici Nobelova nagrade za mir: v kolumni za Večer)