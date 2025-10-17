Kakšno vlogo naj bi ustave imele v času vse večjega avtoritarnega populizma?

IZJAVA DNEVA

"Ustave urejajo temeljna vprašanja organizacije oblasti in varstva pravic državljanov v različnih družbenih ureditvah. Kriza demokracije, ki vse pogosteje rojeva hitro rastoče avtoritarne režime, je vlogo ustave spet postavila v ospredje pravnih in političnih razprav. Vse pogosteje se pojavljajo vprašanja, kakšno vlogo naj bi ustave imele v času vse večjega avtoritarnega populizma."

"Mnenja o tem se močno razlikujejo. Nekateri menijo, da kriza demokracije terja okrepitev vloge ustav in posledično strožje ustavne mehanizme, zlasti skozi zahtevnejše postopke za spremembo ustave in zapisov različnih pravil v ustavo, ki prepovedujejo spremembo določenega 'jedra' ustave (na primer nemška klavzula o večni vsebini ustave Ewigkeitsklausel)."

(Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu, o tem kakšno vlogo naj bi ustave imele v času vse večjega avtoritarnega populizma; via Delo)

Bojan Bugarič

Bojan Bugarič
© Borut Krajnc

