»Brezpilotni letalniki so nova oblika grožnje, na katero ni pripravljen nihče ‒ niti NATO« IZJAVA DNEVA

"Brezpilotni letalniki so nova oblika grožnje, na katero nobena izmed držav članic Evropske unije ni pripravljena. Nanjo ni pripravljen niti Nato, celotna Evropska unija pa še najmanj."

"Tudi Ukrajina ob začetku vojne, ko je bila soočena z množično uporabo brezpilotnih letalnikov, ki so bili zelo učinkoviti, nanje ni bila pripravljena. Nato pa je sama preučila in razvila sisteme zaščite proti brezpilotnim letalnikom. Ukrajinske izkušnje v boju proti brezpilotnim letalnikom so zelo dragocene za Evropo."

(Obramboslovka Jelena Juvan o vzpostavitve zaščite pred brezpilotniki; v oddaji Odmevi na TV Slovenija)