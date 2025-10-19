»Za uspeh bo potrebna usklajena akcija znanosti in politike« IZJAVA DNEVA

"Čeprav so številne, predvsem redke bolezni neozdravljive, se z napredkom znanosti postopno razvijajo in pojavljajo nova in nova zdravila. Če pa bodo dostopna po tako oderuških cenah, jih solidarnostno organizirani evropski zdravstveni sistemi, ki so do zdaj za genska zdravila za svoje državljane izpogajali vsaj za tretjino nižje cene od ameriških, svojim državljanom kljub vsemu ne bodo mogli zagotavljati."

"Zato bi bilo morda smiselno, da bi se evropske države ter raziskovalna srenja angažirale pri organizaciji enotnega sklada, ki bi financiral lastne klinične raziskave genskih zdravil, ki bi jih lahko izvajali v akreditiranih centrih v sklopu evropskih referenčnih mrež. Če bi se zdravilo izkazalo za varno in učinkovito, bi ga bolnikom lahko ponudili po neprofitni, pravični ceni."

"Za uspeh takšnega tektonskega premika v razvoju in dostopnosti zdravil pa bo potrebna usklajena akcija znanosti in politike. Upam, da nam bo uspelo stopiti skupaj."

(Marko Pokorn, dr. medicinskih znanosti, scenarist in dramatik, o oderuških cenah novih zdravil; v kolumni za Delo)