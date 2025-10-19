Prebilič / »Dobro bi bilo, da nihče od vodilnih akterjev ne bi postal novi premier« IZJAVA DNEVA 19. 10. 2025

"Slovenski politiki bi rad pomagal, da se vrne na pravo pot. Vem, da se sliši idealistično, a vendar pri tem vztrajam. Moja vizija gre v smeri bistveno bolj odgovorne, premišljene in preudarne politike, kjer bo manj improvizacije in več strateške vizije, jasno definiranih ciljev, ki jim bomo sledili. Ta trenutek imamo na levi in desni strani politike glavna akterja, ki predstavljata različno plat istega kovanca. Oba imata nekatere značilnosti, ki mi niso blizu. Naš vstop v nacionalno politiko predstavlja poskus, da metode dela ne bi ostale enake kot doslej. Želim si, da Slovenija dobi novo možnost in novo izbiro, da bi postal način dela na podlagi ključnih vrednot drugačen. Dobro bi bilo, da nihče od vodilnih akterjev levega in desnega pola ne bi postal novi predsednik vlade."

(Nekdanji župan Kočevja in evropski poslanec Vladimir Prebilič o tem, zakaj je ustanovil stranko Prerod; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)