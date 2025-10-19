»Evropa (še) ni zgubila tekme za umetno inteligenco« IZJAVA DNEVA

"Mislim, da je Evropa izgubila tekmo za velike jezikovne modele. Nismo pa izgubili tekme za umetno inteligenco za znanost. Za potrebe te moraš imeti laboratorijsko infrastrukturo in podobne stvari, česar velika tehnološka podjetja še nimajo. Menim pa tudi, da ZDA trenutno uničujejo svoje univerze, kar je zanje grozno. Verjetno je to dobro za Evropo. Mislim tudi, da vodstvo ZDA ne razume temeljnega pomena znanosti in tehnologije, kar je velika napaka. Kitajsko vodstvo te stvari razume. Vendar nočem, da bi v svetu prevladovala Kitajska. Je pa Bela hiša objavila tehnično precej razumen načrt o ogromnih naložbah v infrastrukturo za izvajanje poskusov, ki jih poganja umetna inteligenca. Mislim, da je to zelo smiselno. In poskušam prepričati Evropo, da stori enako. Zato apeliram na evropsko komisijo, da ne želimo samo superračunalnikov. Potrebujemo infrastrukturo za izvajanje poskusov. Znanost o materialih in biologijo. Tako bomo zmagali v tej tekmi."

(Ross D. King, profesor strojne inteligence na inštitutu za tehnologijo Chalmers na Švedskem, o umetni inteligenci za znanost; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)