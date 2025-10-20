Ali premirje v Gazi še velja? Trump se je odzval na izraelske napade na palestinsko enklavo STA

20. 10. 2025

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo menil, da premirje v Gazi še vedno velja, potem ko je Izrael izvedel smrtonosne napade na palestinsko enklavo zaradi domnevnih kršitev premirja s strani palestinskega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je v nedeljo na jugu Gaze izvedel več deset napadov na položaje Hamasa, ki mu očita napade na izraelsko vojsko in s tem kršitev premirja v Gazi.

Po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi, ki deluje pod nadzorom Hamasa, je v napadih umrlo najmanj 45 ljudi. Te navedbe so potrdile tudi bolnišnice v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da preverja poročila o žrtvah.

Trump je v nedeljo na novinarsko vprašanje, ali premirje še velja, odgovoril: "Da, velja". Ameriški predsednik, ki je pomagal pri sklenitvi mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom, je tudi namignil, da v domnevne kršitve ni bilo vpleteno vodstvo Hamasa ampak "nekateri uporniki" znotraj islamističnega gibanja.

Ameriški podpredsednik JD Vance je malo pred Trumpovo izjavo skušal zmanjšati pomen ponovnega izbruha nasilja v Gazi. "Hamas bo streljal na Izrael. Izrael bo moral odgovoriti," je dejal novinarjem. "Zato menimo, da ima premirje vse možnosti, da prinese trajen mir. Toda tudi če bo to uspelo, bodo vzponi in padci, zato bomo morali spremljati razmere," je še pojasnil.

Napovedal je še, da bo v prihodnjih dneh na Bližnji vzhod odpotoval član Trumpove administracije, da oceni razmere. "To bom morda jaz," je dejal po poročanju AFP.