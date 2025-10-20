»Ti karteli so Al Kaida zahodne poloble, ki ogrožajo našo nacionalno varnost« ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji STA

20. 10. 2025

ZDA so v petek napadle domnevno ladjo kolumbijskih "levičarskih" upornikov, ki je po podatkih ameriških obveščevalcev prevažala mamila, je v nedeljo naznanil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Pri tem so umrli trije ljudje. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji.

Hegseth je na družbenem omrežju X zapisal, da je bilo plovilo povezano s kolumbijsko teroristično organizacijo in da so bile na krovu "znatne količine mamil". Sporočil je še, da so bili v napadu ubiti vsi trije moški na čolnu, ameriške sile pa niso utrpele nobene škode.

To je bil po poročanju ameriške televizijske mreže CNN sedmi napad ameriške vojske na plovila v Karibskem morju, ki so po navedbah Trumpove administracije vpletena v trgovino z mamili, namenjenimi v ZDA. V napadih, ki so še posebej usmerjeni proti Venezueli, je bilo po navedbah britanskega časnika Guardian skupno ubitih najmanj 32 ljudi.

"Ti karteli so Al Kaida zahodne poloble, ki z nasiljem, umori in terorizmom vsiljujejo svojo voljo, ogrožajo našo nacionalno varnost in zastrupljajo naše ljudi," je v nedeljo zapisal Hegseth na omrežju X. Dodal je, da bo ameriška vojska te organizacije obravnavala kot teroriste.

Trump pa je v nedeljo sporočil, da ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji in da bo danes napovedal carine proti tej latinskoameriški državi.

Glede na podatke na spletni strani ameriške vlade, ki jih povzema britanski BBC, so ZDA Kolumbiji leta 2023 namenile za več kot 740 milijonov dolarjev (okoli 634 milijonov evrov). Za zdaj ni jasno, ali bodo ZDA ustavile vso pomoč in kdaj se bo to zgodilo.

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je Trump očital kolumbijskemu predsedniku Gustavu Petru, da dopušča proizvodnjo drog ter da ni storil ničesar, da bi ustavil proizvodnjo kokaina, kljub "velikim plačilom in subvencijam iz ZDA". Petro je v odzivu sporočil, da Trumpa zavajajo njegovi svetovalci.

Kolumbijski predsednik je pred tem ZDA obtožil kršitve suverenosti njegove države in umora ribiča, ki naj bi umrl med ameriško operacijo proti preprodajalcem drog sredi septembra. Trump je v soboto na Truth Social sporočil, da so ameriške sile uničile "ogromno podmornico za tihotapljenje drog", ki je plula proti ZDA. Dodal je, da sta dve od štirih oseb na krovu umrli, dva preživela pa bodo vrnili v njuni rodni državi Kolumbijo in Ekvador. Petro je potrdil, da se je kolumbijski državljan, ki je preživel napad na podmornico, že vrnil v državo in da se bo soočil s kazenskim pregonom.