»30 odstotkov študentov je pomislilo na to, da bi se začelo ukvarjati s spolnim delom«

"V moji raziskavi, ki je bila opravljena na približno 1000 študentih, se je pokazalo, da je približno 30 odstotkov študentov pomislilo na to, da bi se začelo ukvarjati s spolnim delom. Na drugi strani pa so na to, da bi prejeli plačilo za spolni odnos, večkrat pomislile osebe, ki se identificirajo kot moški, kar je lahko zelo povezano tudi, vsaj tako jaz premišljujem, s pornografsko industrijo. Moški so namreč tisti, ki naj bi v osnovi gledali več pornografskih vsebin. Mogoče je tukaj kakšna povezava, da zato večkrat pomislijo, da lahko s seksom tudi služijo. Na drugi strani pa so ženske vseeno tiste, ki večkrat dobijo ponudbo, da bi opravljale seksualno delo ali da bi prodajale seksualne vsebine ali pa seksale za denar. Moški so pa večkrat tisti, ki ponujajo, da bi seksali za denar, tudi med študentsko populacijo."

"OnlyFans se velikokrat sploh ne dojema kot nekaj, kar je seksualno delo. Večinoma se dojema kot ustvarjanje erotičnih vsebin. Raziskava je pokazala, da je velika razdvojitev med tem, ali si prostitutka ali vplivnica pri OnlyFans, ker to ni isto. Ponovno gre za stik z ljudmi in odnosi, ki jih imamo. V sami anketni raziskavi se je pojavil vzorec 24 oseb, ki opravljajo seksualno delo, govorila pa sem dodatno še z 31 osebami, ki so med študijem opravljale seksualno delo. Večinoma sem govorila predvsem z osebami, ki imajo OnlyFans, točnih odstotkov ne morem povedati, zato ker sem gledala širšo sliko. Nekaj malega je bilo takih, ki se ukvarjajo s prostitucijo ali profesionalno dominacijo. To so tudi tiste tri najbolj priljubljene oblike spolnega dela. V večini so bile to ženske, nekaj moških, pa tudi osebe iz nebinarne oziroma kvirovske populacije. Zlasti pri zadnjih je to izredno močno zastopana oblika dela."

(Živa Gornik, diplomirana sociologinja in magistra kulturne antropologije in etnologije ter doktorska študentka, ki vzporedno opravlja še izobraževanje iz psihoterapije. Sama se najraje označuje kot seksologinja, čeprav v Sloveniji ta veda še ni zares priznana. O spolnem delu med študenti je spregovorila v intervjuju za MMC RTV Slovenija, ki ga je pripravila Taja Lesjak Šilak.)