Domovi za starejše bodo cenejši Izračunajte, koliko boste po novem plačevali v domu za starejše IK / STA

20. 10. 2025

Minister Simon Maljevac v fužinskem domu starejših občanov

© Borut Krajnc

Ministrstvo za solidarno prihodnost tudi na podlagi informativnih cen za oskrbo v domovih za starejše, ki so jih zbrali, zagotavlja, da bo oskrbnina po 1. decembru v sistemu dolgotrajne oskrbe nižja. Soglasje k prevedbi v novi sistem je treba oddati do konca novembra. Pripravili so tudi kalkulator za primerjavo med zdajšnjo ceno in ceno po novem.

Položnice za dolgotrajno oskrbo v instituciji v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi bodo nižje, saj bo treba plačati le nastanitev in prehrano, stroški za oskrbo pa bodo poravnani s sredstvi za dolgotrajno oskrbo, je na zadnji novinarski konferenci spomnil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Vse zdajšnje stanovalce domov je pozval, da podpišejo omenjeno soglasje, ki je prvi korak za prevedbo v novi sistem. V domovih sicer soglasja že zbirajo. Kdor soglasja ne bo podpisal, bo ostal v zdajšnjem sistemu, vendar bo oskrbnina zanj višja, je posvaril.

Tisti, ki soglasja ne bo podpisal, kasneje ne bo mogel biti avtomatično preveden, ampak bo moral skozi standardni postopek preko vstopne točke za dolgotrajno oskrbo. Rešitev za tiste, ki soglasja ne morejo podpisati sami, pa bodo predstavili v prihodnjih dneh, je napovedal.

Med najpogostejšimi vprašanji, ki jih dobi vladni klicni center 114, je prav višina oskrbnine. Kot je dejal vodja klicnega centra Matjaž Florjanc Lukan, klicatelji lahko zdaj dobijo tudi informativni izračun o primerjavi med zdajšnjo in novo ceno preko kalkulatorja. Pri sebi pa naj imajo zadnji račun za oskrbnino, je predlagal.

Dom starejših občanov v Fužinah

© Borut Krajnc

Nižje cene oskrbnine po novem sistemu so izračunali tudi v posameznih domovih. V Domu dr. Janka Benedika Radovljica zdaj cena za standardno namestitev za tiste, ki potrebujejo najmanj oskrbe, znaša 760 evrov. S 1. decembrom bi se za tiste, ki bi ostali v obstoječem sistemu, zvišala na 912 evrov, za tiste po zakonu o dolgotrajni oskrbi pa bi se znižala na 713 evrov, je povedal direktor doma Alen Gril.

Stanovalec v nadstandardni namestitvi in z oskrbo 4 pa mora danes v tem domu plačati 1446 evrov, medtem ko bi od 1. decembra v obstoječem sistemu plačal 1750 evrov in v sistemu dolgotrajne oskrbe 820 evrov.

Podobno so pokazali izračuni v Domu upokojencev Postojna. Tam oseba, ki potrebuje najmanj oskrbe, za standardno namestitev zdaj plača 776 evrov. Od 1. decembra bi v obstoječem sistemu plačala 910 evrov, v sistemu dolgotrajne oskrbe pa 700 evrov, je dejala direktorica doma Nastja Belcer Premrl.

Stanovalec v nadstandardni namestitvi in z oskrbo 4 mora danes v tem domu medtem plačati 1197 evrov. Od 1. decembra bi v obstoječem sistemu plačal 1596 evrov, po zakonu o dolgotrajni oskrbi pa 806 evrov.

Kalkulator cen nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji najdete na tej spletni povezavi (gov.si).