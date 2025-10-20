Trump / »Ukrajina in Rusija bi morali končati vojno« Predsednik ZDA o zamrznitvi frontne črte STA

20. 10. 2025

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo ocenil, da bi morali Ukrajina in Rusija zamrzniti frontno črto in končati vojno, kar bi vključevalo tudi razdelitev regije Donbas na vzhodu Ukrajine. Časnik Financial Times je pred tem poročal, da je Trump ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v petek pozval, naj se odpove celotnemu Donbasu.

"Menimo, da bi se morali ustaviti na črtah, kjer so - na bojnih črtah... iti domov, prenehati ubijati ljudi in končati," je dejal Trump novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Na vprašanje, ali je Trump Zelenskemu dejal, naj Donbas prepusti Rusiji, je Trump odgovoril, da o tem nista nikoli govorila.

Zelenski se je v petek s Trumpom sestal v Washingtonu, dan pred tem pa je Trump po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Časnik Financial Times je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da je Trump med srečanjem Zelenskega pozval, naj se odpove celotnemu Donbasu, da bi končal vojno. Ob tem naj bi ga opozoril, da je Putin zagrozil, da bo uničil Ukrajino, če ne bo privolil v to.

Ukrajina naj bi po pisanju FT naposled prepričala Trumpa, naj podpre zamrznitev trenutne frontne črte.

Predaja Donbasa Rusiji bi Putinu omogočila, da doseže enega od svojih ključnih ciljev v vojni z Ukrajino, ki jo je začel februarja 2022. Rusija bi tako brez boja pridobila ozemlja, ki jih nikoli ni uspela osvojiti vojaško. Poleg tega bi Ukrajina izgubila dobro utrjen obrambni pas v delu Donbasa, ki je še vedno pod nadzorom Kijeva, poroča dpa.

Trump je v nedeljo na letu iz Floride v Washington menil, da je Rusija že zasedla "približno 78 odstotkov ozemlja". Dodal je, da želi ustaviti spopade na bojišču, o podrobnostih pa naj se obe strani pogajata kasneje. Na vprašanje, kaj naj bi po njegovem mnenju storili z Donbasom, je Trump odgovoril, da naj ostane tak, kot je in da je trenutno razdeljen.

Industrijska regija Donbas, kar je skupno ime za območji Donecka in Luganska, je pred letom 2014, ko sta Doneška in Luganska ljudska republika po mednarodno nepriznanem referendumu razglasili neodvisnost od Ukrajine, imela približno 6,5 milijona prebivalcev in je bila središče ukrajinske težke industrije, bogate z rudninami premoga in železa.