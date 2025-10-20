»Ni velikih odločitev na SD, spoštovati moramo vrstni red« Kdo bo v poslanskih vrstah nadomestil Janija Prednika? STA

20. 10. 2025

Matjaž Han, predsednik SD

© Borut Krajnc

Državni zbor (DZ) se je seznanil z odstopom poslanca SD Janija Prednika. Odstopno izjavo je dal po poročanju medijev o ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. S seznanitvijo je dozdajšnjemu vodji poslancev SD prenehal mandat. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak, na čelu poslanske skupine SD pa Meira Hot.

Skladno s predvidenimi postopki mora zdaj predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), ta pa, kdo od kandidatov z liste SD ima pravico do poslanskega mandata.

Glede na podatke o rezultatih zadnjih državnozborskih volitev, objavljenih na spletni strani DVK, je naslednja v vrsti za poslanski mandat podpredsednica SD Andreja Katič, ki je na volitvah leta 2022 prejela 1618 glasov, a ker je hkrati ministrica za pravosodje, poslanskega mandata ne bo prevzela. Tako bo Prednika nasledila naslednja v vrsti, strankina občinska svetnica v Velenju Janja Rednjak, ki je na volitvah prejela 1090 glasov, je pred sejo DZ potrdil predsednik stranke SD Matjaž Han.

"Saj ni velikih odločitev na SD, glede na to, da moramo spoštovati vrstni red in da imamo ministrico, ki bo ostala ministrica, je jasno, da je naslednja gospa Rednjak," je dejal prvak SD.

Obenem je potrdil, da bo Prednika na čelu poslanske skupine po načrtih nasledila podpredsednica SD in DZ Meira Hot. Novo vodjo poslancev in namestnika bodo imenovali v tem tednu, o tem bodo govorili tudi na predsedstvu SD, Hot pa je tudi trenutno že na čelu poslanske skupine kot namestnica vodje poslanske skupine, je napovedal Han. "Jaz ne vidim nobenega problema, da gre vsak eno stopničko višje," je dodal.

O tem, ali so Predniku zaprta vrata vrata v SD v času, ko se stranka pripravlja na prihajajoče državnozborske volitve in sestavlja kandidatno listo, pa je Han dejal, da ne bi rad špekuliral. "Ampak jasno je, če je danes odstopil kot poslanec, ne verjamem, da bo sodišče tako hitro svoje oddelalo," je ocenil. O tem, koga bodo v okraju Ravne na Koroškem, v katerem je bil izvoljen Prednik, ki sicer še ostaja član stranke, postavili na listo, pa se bodo po Hanovih besedah pogovorili tudi s tamkajšnjim občinskim odborom.

Prednik se je za odstop s poslanske funkcije odločil v ponedeljek po medijskem poročanju o ovadbi, ki jo je zoper njega vložila bivša partnerka. Očita mu psihično in fizično nasilje. Prednik je v odzivu zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe". Obenem je navedel, da ne odstopa, ker bi bil kriv, pač pa, ker ima dolžnost zaščiti institucijo, ki ji služi, politiki pa ne smejo postati ujetniki osebnih zgodb in medijskih obračunov.

Ob tem so se zvrstile obsodbe nasilja nad ženskami.

Kakršnokoli nasilje so kot nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami stranke, označili tudi v Prednikovi matični SD. Njegovo odločitev za odstop so ocenili za pravilno potezo. Obenem so dodali, da se zaradi spoštovanja vseh vpletenih in korektnosti vseh postopkov nadalje do te zadeve ne bodo opredeljevali.

Prednik je bil sicer prvič v DZ izvoljen na državnozborskih volitvah leta 2018, poslanski mandat je obnovil tudi na volitvah leta 2022, pri čemer je z 2894 glasovi volivcev oz. 19,43 odstotki zabeležil najboljši rezultat med kandidati SD. Dvakrat se je tudi neuspešno potegoval za predsednika SD, v preteklosti je bil tudi strankin podpredsednik.