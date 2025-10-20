Boj proti skrajni desnici Skrajno desni stranki AfD podpora v javnomnenjskih anketah še naprej narašča STA

20. 10. 2025

Nemški kancler Friedrich Merz je v luči prihajajočih volitev v več zveznih deželah prihodnje leto danes napovedal, da se bo spopadel s skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji podpora v javnomnenjskih anketah še naprej narašča. Vodja krščanskih demokratov (CDU) je AfD označil za glavnega nasprotnika in zavrnil sodelovanje z njo.

AfD, ki je na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto, je od takrat v nekaterih javnomnenjskih anketah že prehitela Merzove krščanske demokrate.

Po besedah Merza bo AfD glavni nasprotnik konservativne koalicije CDU/CSU na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjanskem, Baden-Württembergu, Porenje-Pfalškem in Berlinu prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta stranka odkrito želi uničiti CDU, želi si drugačno državo," je dejal Merz v izjavi za novinarje po dvodnevnem srečanju svoje stranke v Berlinu, na katerem naj bi se dogovorili o strategiji pred prihajajočimi deželnimi volitvami.

Poudaril je, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali". Po Merzovem prepričanju jih od AfD ločujejo temeljna vprašanja in politična prepričanja.

"Iztegnjena roka, ki nam jo AfD nenehno ponuja, je pravzaprav roka, ki nas želi uničiti."

V dveh nekdanjih vzhodnonemških deželah Saška-Anhalt in Mecklenburg-Predpomorjansko ankete napovedujejo zmago AfD z veliko prednostjo. Zaradi tega so nekateri deželni predstavniki CDU pozvali stranko, naj opusti nasprotovanje sklepanju političnih zavezništev s skrajno desnico.

Vendar je Merz njihove pozive odločno zavrnil in vztrajal, da CDU ne bo sodelovala z AfD, ki jo je nemška notranja obveščevalna služba opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo.

"Iztegnjena roka, ki nam jo AfD nenehno ponuja, je pravzaprav roka, ki nas želi uničiti," je dejal Merz, misleč pri tem na predloge AfD o sodelovanju.

Po anketi časnika Bild, objavljeni v nedeljo, uživa AfD rekordno 27-odstotno podporo pred konservativno unijo CDU/CSU, ki jo podpira 25 odstotkov vprašanih. Na tretjem mestu so socialdemokrati s 14 odstotki.