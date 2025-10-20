»Trumpov mirovni dogovor je nadaljevanje okupacije« IZJAVA DNEVA 20. 10. 2025

"Mir je razumljen skozi izraelski in ameriški varnostni pogled; dokler palestinski prostor ni popolnoma demilitariziran in pod zunanjim nadzorom (del nadzora so tudi ključne arabske države, ki zadevo legitimirajo), ne more biti politične rešitve. Povedano drugače: dokler obstaja možnost napada na Izrael, ne bo popolnega umika s palestinskih ozemelj, ne bo neodvisnega nadzora nad mejnimi prehodi ali zračnim prostorom, kaj šele lastne vojske."

"Trumpov mirovni dogovor je predrugačen okvir nadaljevanja okupacije prek posrednikov, namenjen upravljanju obnašanja Palestincev (v Gazi) skozi omejevanje nasilja, nadzorovanja varnosti, razdeljevanja humanitarne pomoči in posledično ohranjanja statusa quo. Palestincem je torej ponujena uprava brez oblasti – aparat, ki vzdržuje red in dobavlja socialne storitve, a brez politične suverenosti. Ker te okupacije ne bodo mogli vzdrževati prek lokalnih struktur (kot na Zahodnem bregu) zaradi nesprejemljivosti Hamasa, bo to storila mednarodna skupnost prek stabilizacijske misije. Tako se bo zmanjšal strošek neposrednega izraelskega nadzora, ohranjala pa se bo izraelska funkcionalnost v Gazi. Ne smemo pozabiti, da bo v skladu z dogovorom Izrael tisti, ki se bo odločil, ali začasna oblast v Gazi izpolnjuje kriterije."

(Dr. Faris Kočan, mednarodni politolog na katedri in centru za mednarodne odnose na FDV, o Trumpovem mirovnem dogovoru; via Večer)