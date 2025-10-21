Prva japonska predsednica vlade je nekdanja bobnarka heavy metal skupine »Japonska železna lady« Sanai Takaichi je oboževalka nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher STA

21. 10. 2025

Spodnji dom japonskega parlamenta je Sanai Takaichi iz vrst vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP) danes imenoval za premierko. Prva ženska na čelu japonske vlade, ki je bila nepričakovano imenovana že v prvem krogu glasovanja, bo položaj uradno prevzela danes po srečanju s cesarjem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pot za imenovanje 64-letne predsednice LDP za premierko se je odprla, ko sta LDP in japonska stranka za inovacije (JIP) v ponedeljek podpisali nov koalicijski dogovor. Podpis dogovora je sledil razpadu vladne koalicije pred nekaj več kot enim tednom, ko je koalicijski partner Komeito izstopil iz zavezništva z LDP. S tem je bilo pod vprašaj postavljeno imenovanje Takaichi na položaj premierke, saj njena stranka nima večine v parlamentu.

Takaichi je predsednica vlade postala v tretjem poskusu. Je četrta predstavnica na čelu japonske vlade iz vrst LDP v zadnjih petih letih.

Pripada konservativnemu krilu LDP in velja za varovanko pokojnega nekdanjega premierja Shinza Abeja. Nekdanja bobnarka heavy metal skupine je vodja LDP postala 4. oktobra. Je oboževalka nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher in je po poročanju britanskega BBC znana kot japonska železna lady.

Takaichi je v ponedeljek napovedala, da bo okrepila japonsko gospodarstvo in preoblikovala Japonsko v državo, ki bo lahko odgovorna za prihodnje generacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na položaju premierke jo čakajo številni izzivi, med drugim boj proti upočasnjeni gospodarski rasti, obvladovanje nestabilnih odnosov med ZDA in Japonsko ter poenotenje vladajoče stranke, ki jo pretresajo škandali in notranji konflikti.

Konzervativka in antifeministka

Čeprav njena izvolitev predstavlja korak naprej za sodelovanje žensk v japonski politiki, Takaichi ni pokazala velike naklonjenosti boju proti patriarhalnim normam, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal zaslužni profesor univerze v Tokiu Sadafumi Kawato.

Med drugim nasprotuje spremembi zakona iz 19. stoletja, ki od poročenih parov zahteva, da imajo enak priimek, kar v večini primerov pomeni, da ženske prevzamejo priimek svojega moža. Nasprotuje tudi porokam istospolno usmerjenih.

Takaichi je bila dvakrat poročena z istim moškim - nekdanjim poslancem. V prvem zakonu je prevzela njegov priimek, v drugem je on prevzel njenega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred izvolitvijo je sicer obljubila, da bo ravnovesje med spoloma v svojem kabinetu povzdignila na raven skandinavskih držav. Japonska je v poročilu Svetovnega gospodarskega foruma o razlikah med spoloma za leto 2025 zasedla 118. mesto od 148, predvsem zaradi premajhne zastopanosti žensk v vladi.

Med letoma 1993 in 2003 je bila poslanka spodnjega doma japonskega parlamenta, od leta 2005 pa je zasedala tudi več ministrskih položajev v vladah predsednikov vlade Shinza Abeja in Fumia Kishide.

Kot nekdanja ministrica za gospodarstvo je bila Takaichi v preteklosti glasna kritičarka Kitajske in njene vojaške okrepitve v azijsko-pacifiški regiji. Podpira Tajvan in je aprila med obiskom izjavila, da je ključno okrepiti varnostno sodelovanje med Tajpejem in Tokijem.

Je tudi redna obiskovalka svetišča Yasukuni, ki časti obsojene vojne zločince in 2,5 milijona žrtev vojne. Azijske države ga vidijo kot simbol militaristične preteklosti Japonske. V zadnjem času je ublažila svojo retoriko glede Kitajske in se prejšnji teden ni udeležila festivala v spornem svetišču.

Uživa podporo v konservativnem krilu LDP in med somišljeniki umorjenega nekdanjega premierja Shinza Abeja, njenega političnega mentorja. Sledi Abejevi ekonomski politiki, znani tudi kot abenomika, ki je implementirala ekspanzivno denarno politiko in povečanje javnofinančne porabe. Analitiki opozarjajo, da bi ponovna implementacija te politike lahko zatresla trge.

Nedavno je dejala, da se ne bo ustrašila ponovnih pogajanj z ZDA, če bo sporazum izveden na za Japonsko škodljiv ali nepravičen način.

Pred vstopom v politiko je bila Takaichi, rojena v prefekturi Nara na vzhodu Japonske, televizijska voditeljica. Kot bobnarka v heavy metal skupini je bila po poročanju britanskega BBC znana po tem, da je s seboj nosila veliko palic, ker jih je med intenzivnim bobnanjem zlomila. Je tudi potapljačica in ljubiteljica avtomobilov - njen avtomobil Toyota Supra je zdaj razstavljen v muzeju v Nari.

