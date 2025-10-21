Slovenija / »Združeni narodi so pomembni« Slovenija soorganizirala razstavo fotografij ob 80. obletnici STA

21. 10. 2025

Veleposlaništva Slovenije, Švice in Italije so skupaj z uradom generalne podsekretarke ZN za globalne komunikacije Melisse Fleming v ponedeljek organizirala sprejem ob otvoritvi razstave z naslovom Skupna življenja, skupna prihodnost, ki je del praznovanj ob 80. obletnici svetovne organizacije.

Slovenija, ki je dala pobudo za potrditev 20. maja kot svetovnega dneva čebel, na razstavi sodeluje s fotografijo slovenskega čebelarja. Svetovni dan čebel je Generalna skupščina ZN na slovensko pobudo potrdila leta 2017.

Ob tej priložnosti so na zemljišču sedeža svetovne organizacije postavili slovenski čebelji panj, ki je sedaj v postopku obnove, saj je med eno od poletnih neviht nanj padlo drevo in ga porušilo. Veleposlanik Samuel Žbogar je dejal, da je nov panj že naročen v Sloveniji.

"Za Slovenijo je bila odločitev za sodelovanje v tem globalnem projektu logična in nesporna: ZN so pomembni. Eden od najmočnejših načinov, da pokažemo, zakaj so pomembni, so trenutki iz vsakdanjega življenja - življenja ljudi po vsem svetu. Za vsakim portretom se skriva zgodba: zgodba posameznika, skupnosti, sosedov in nas samih," je v govoru na otvoritvi razstave dejal Žbogar.

"Za Slovenijo je bila odločitev za sodelovanje v tem globalnem projektu logična in nesporna: ZN so pomembni. Eden od najmočnejših načinov, da pokažemo, zakaj so pomembni, so trenutki iz vsakdanjega življenja - življenja ljudi po vsem svetu. Za vsakim portretom se skriva zgodba: zgodba posameznika, skupnosti, sosedov in nas samih."

"V zadnjih 80 letih so ZN rešili in izboljšali milijone življenj. Vendar pa je število ljudi v stiski še vedno veliko, napredek pa ostaja nezadosten. Moramo storiti več. V času, ko se zaupanje v multilateralizem krha in ko se človekove pravice in mednarodno pravo soočajo z izzivi brez primerjave, moramo zagovarjati dialog. Skupaj smo ustvarili 80 let zgodb. Že osem desetletij se svetovni voditelji zbirate v ZN, da bi poiskali skupne rešitve," je dejal in poudaril, da ZN nimajo alternative.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da razstava pripoveduje izjemno zgodbo, ki se je začela pred 80 leti, ko je nad svetom, zaznamovanim z vojno, vzšlo sonce in so se rodili ZN. Zgodba o ZN po njegovih besedah razkriva tri resnice - da so ZN zavezani podpori najbolj ranljivim, da mednarodne norme in standardi vplivajo na življenja ljudi po vsem svetu in da je svet boljši zaradi multilateralizma.

"Od miru do humanitarnih akcij in razvoja - noben od tukaj prikazanih rezultatov ne bi bil mogoč brez dialoga in sodelovanja med državami. Ljudje na teh fotografijah ne pozirajo le za fotografijo. Postavljajo vprašanje, kaj bi bilo še mogoče, če bi svet vložil več napora v iskanje skupnih rešitev? Konflikti, vse večja neenakost, nebrzdane tehnologije in goreč planet - nič od tega se ne bo rešilo samo od sebe in nobena država ne more rešiti vsega sama. Moramo sodelovati."

"Od miru do humanitarnih akcij in razvoja - noben od tukaj prikazanih rezultatov ne bi bil mogoč brez dialoga in sodelovanja med državami. Ljudje na teh fotografijah ne pozirajo le za fotografijo. Postavljajo vprašanje, kaj bi bilo še mogoče, če bi svet vložil več napora v iskanje skupnih rešitev? Konflikti, vse večja neenakost, nebrzdane tehnologije in goreč planet - nič od tega se ne bo rešilo samo od sebe in nobena država ne more rešiti vsega sama. Moramo sodelovati," je dejal Guterres.